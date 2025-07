Betis Deportivo y Sevilla Atlético tendrán VAR en Primera RFEF

La herramienta del VAR ha conseguido expandirse en el fútbol español llegando para la próxima temporada por primera vez a categorías no profesionales. La RFEF, avalada por los nuevos miembros del comité arbitral, habría aprobado la llegada del VAR a la Primera Federación, donde compiten los filiales de Betis y Sevilla.

El funcionamiento será completamente diferente a lo que acostumbra a ser esta herramienta en las competiciones profesionales. En este caso, cada entrenador tendrá dos oportunidades por partido para pedir que se realice una revisión. En el caso de que el colegiado rectifique su decisión otorgando la razón al técnico este podrá seguir manteniendo la opción de reclamar la otra revisión, mientras que si el árbitro decide mantener su postura inicial el equipo demandante perdería la segunda oportunidad de revisión.

El Football Video Support (FVS), que es como se llama este sistema alternativo del VAR, es más económico al no necesitar de la participación de los asistentes de vídeo y que ya ha sido aprobado competiciones internacionales de categorías inferiores como el Mundial femenino sub 20 y sub 17.

Este método, propio de deportes como el baloncesto, podría implantarse también para la temporada 25-26 en la primera división femenina.