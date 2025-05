La vuelta de Junior Firpo al Villamarín en el Betis - Valencia a casi un mes de quedar libre

SEVILLA/El Real Betis Balompié despidió en la noche de este pasado viernes al que lleva siendo su estadio décadas y décadas en un partido oficial. Los asientos de la grada de preferencia vieron cómo cientos y cientos de aficionados quisieron retirar la placa con su nombre a pesar de que el club ya avisó de que se iba a abrir un proceso para poder entregársela a todos y cada uno de ellos. Hubo miles de recuerdos que salieron a la luz y fotos que inmortalizaron ese último momento antes de que dentro de algunas semanas se termine destruyendo por completo esa grada para comenzar con la remodelación del Benito Villamarín. En muchas de esas fotos apareció Junior Firpo, el canterano del conjunto verdiblanco que salió de Heliópolis dejando una golosa cantidad de dinero y que varios años después, está siendo vinculado de nuevo para volver al Betis.

Su beticismo ya está más que demostrado y no quiso perderse la última cita oficial de la que fue su casa. Acompañado de su familia, estuvo en uno de los palcos del estadio viendo el partido y cuando este terminó, bajó al césped para inmortalizar un recuerdo que será imborrable. Se hizo fotos con aficionados y también con muchos trabajadores del club con los que coincidió en su momento y a los que les guarda un enorme cariño. Una imagen que recuerda a todos aquellos post partidos de su época tras recorrer innumerables veces la banda de ese mismo campo.

Junior Firpo firma autógrafos y se hace fotos en el césped del Benito Villamarín

Una situación complicada en su futuro

Lleva varias ventanas de fichajes sonando para regresar a Heliópolis, pero nunca ha terminado cerrándose la operación. De hecho, tampoco ha avanzado hasta tal punto de considerarla una opción real y sería para el equipo de La Palmera. La información que llega a Diario de Sevilla y que ya se ha contado en este diario con anterioridad es que a pesar de que haya realizado una temporada notoria con el Leeds United y termine contrato el próximo 30 de junio, los caminos, ahora mismo, difícilmente se vayan a cruzar de nuevo.

El lateral tiene ofertas con unos salarios inasumibles para el Betis, como ya lo es mismamente el que tiene en Leeds. Además, hay dos laterales izquierdos recién llegados al conjunto bético este pasado verano: una apuesta en firme de Manuel Pellegrini y una apuesta en firme de la dirección deportiva. En el mundo del fútbol todo cambia con una reunión, una llamada o un acontecimiento en cuestión de minutos, pero a día de hoy es poco probable que Junior pueda acabar vistiendo la camiseta del Betis la próxima temporada.

Júnior Firpo celebra su gol. / Antonio Pizarro

Un enamorado de las trece barras

A pesar de lo que termine ocurriendo, cuando se le ha preguntado por el Betis siempre ha demostrado el amor que siente por el escudo: "puede que haya habido acercamientos. Me gustaría volver al Betis. Es una opción que yo siempre tengo abierta. No lo he escondido nunca y no lo voy a esconder. Si en Leeds he encontrado un hogar, el Betis es mi casa. Soy bético, todo el mundo lo sabe y no lo voy a cambiar. Lo llevo en la sangre", comentaba en una entrevista con MARCA.