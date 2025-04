El futuro de Junior Firpo y el del Betis

SEVILLA/Cuando los jugadores rinden a buen nivel en otros equipos y su situación contractual deja cierta flexibilidad para que el Real Betis pueda aparecer en escena, las relaciones aparecen solas. Ese es el caso de Junior Firpo y el combinado heliopolitano. El que en su día fuese lateral izquierdo canterano y traspasado por una interesante cantidad económica ha realizado una temporada extraordinaria con el Leeds United, que confirmó ya de forma oficial su ascenso a la Premier League el pasado fin de semana. En total han sido 31 partidos de liga en los que ha anotado cuatro goles y ha regalado otros nueve, siendo en total 13 intervenciones de gol, algo sobresaliente para un lateral/carrilero.

Su contrato termina en poco más de dos meses y todavía no se ha avanzado con ningún equipo para seguir su carrera deportiva, pero parece evidente que piensa cambiar de aires y ofertas no le van a faltar debido al gran rendimiento. En MARCA le han preguntado en una entrevista por la opción de recalar de nuevo en Heliópolis, y como no podía ser de otra forma, el dominicano no rehúye a la opción de 'volver a casa'.

No cierra la puerta a seguir... Ni al Betis

"No sé dónde jugaré la próxima temporada, no te puedo responder. He estado centrado en subir y no quería distraerme. Puede que haya habido acercamientos, sería un buen reconocimiento a mi temporada", expresaba. "No, no está descartado seguir aquí, ni mucho menos. Estoy bien y... ¿A quién no le apetece jugar en la Premier? Siento que tengo una espinita clavada. Mis dos años en Premier no fueron buenos del todo. Tuve muchas lesiones, el COVID... Me da pena porque pienso que con Bielsa, en el estado de forma que estoy ahora, la historia habría sido distinta. Creo que soy jugador de Premier", añadía en este sentido.

Posteriormente, dejaba clara su postura respecto a la opción de volver al Betis: "Me gustaría volver al Betis, sobre todo. Es una opción que yo siempre tengo abierta. No lo he escondido nunca y no lo voy a esconder. Si en Leeds he encontrado un hogar, el Betis es mi casa. Soy bético, todo el mundo lo sabe y no lo voy a cambiar. Lo llevo en la sangre".

Junior Firpo cae tras una entrada de un rival. / EFE

De momento, no es una opción

Tal y como han trasladado fuentes del club heliopolitano a este diario, en estos momentos Junior Firpo no es una opción que se esté considerando de cara a reforzar el carril zurdo de cara a la próxima temporada, a pesar de las condiciones contractuales.

Sí que lo fue en otras ventanas, sobre todo el verano pasado, cuando en La Palmera tuvieron el sí de muchos futbolistas en esa posición en el ecuador del mercado y finalmente Manuel Pellegrini se decantó por Ricardo Rodríguez para acompañar a Romain Perraud, una de las apuestas de la dirección deportiva.