Lo más 'top' del verano de 2021: los floripondios en el hombro

Expira la segunda primavera de la pandemia y aquí nos ponemos a hablar de flores. Aunque más que de flores (para mal de los alérgicos como éste que les escribe), habría que hablar de floripondios. Sí, como lo leen. Se ha puesto de ultimísima moda. Como complemento femenino (o sin género, allá cada cual) para lucir en las cálidas noches veraniegas que ya estamos sufriendo (lo de sudar nunca fue de mi agrado). Eche usted un vistazo a la alfombra roja desplegada el Festival de Cine de Málaga, donde se pudo ver a la actriz Candela Peña luciendo una flor de tamaño XXL sobre el hombro que remataba un conjunto –agárrense bien donde consideren oportuno– formado por un bañador.

No, no ha sido un error mío ni usted ha entendido mal. Un bañador. Esa prenda que hasta el verano de 2020 se usaba para ir a la piscina o darse un buen chapuzón en el extenso litoral andaluz se ha convertido en traje de fiesta. No alcanzo a entender en qué momento se produjo este cambio de uso. Si obedece a una consecuencia de la moda que ha implantado la pandemia del Covid, por la cual toda indumentaria doméstica se convierte en ropa de vestir a la hora de salir a la calle o a la dichosa economía circular, concepto que aún no acabo de entender pero que supone un importante ejercicio de reciclaje, que es lo que –en el mejor de los casos– supone este modelo. Así que ya saben, si este año quieren ser atrevidas, pónganse el bañador a horas nocturnas y salgan de fiesta con él. Es algo muy top (expresión, por cierto, que me saca de quicio).

Pero resulta que no sólo la actriz Candela Peña ha lucido estos días floripondio en el hombro. En Sevilla, la empresaria y escritora Fiona Ferrer Leoni (una de las principales expertas en el mundo de la moda) presentó su nueva novela La Estilista, en la que narra el mundo que hay detrás de este sector tan importante y que mueve bastantes jurdeles al año. Ferrer Lioni eligió para la ocasión un conjunto de chaqueta y pantalón azul y negro con una flor blanca en su hombro izquierdo que no dejó a nadie indiferente. Por cierto, el acto se celebró en Casa Ozama, uno de los restaurantes con mayor renombre los últimos meses en la ciudad hispalense.

Y de la moda más top (seguimos con el dichoso término) a la más retro. Si este verano tienen pensado darse una vuelta por la Gran Bretaña, no se olviden de visitar el Palacio de Kensington, donde podrán admirar uno de los iconos textiles de la añorada década de los 80: el vestido de novia de Lady Di. Estará expuesto hasta el 2 de enero de 2022. Se trata de una pieza que fue imitada hasta la saciedad en todos los enlaces matrimoniales que tuvieron lugar durante esos años.

Y no, precisamente, porque –a mi modesto entender– fuera un modelo especialmente bello (sobre todo si lo juzgamos con los criterios estéticos de hoy día), pero lo cierto, y por calcar la expresión de los expertos en estas lides, creó tendencia. Con él llegaron los trajes de novias de dos piezas (falda y corpiño), las mangas abullonadas y los encajes rizados. Aunque lo que más destacó cuando la Princesa de Gales llegó a la Catedral londinense de San Pablo fue la impresionante cola de siete metros que portaba.

También en la ciudad del Támesis podrán disfrutar de otra exposición que rinde tributo a la figura del recién fallecido duque de Edimburgo, marido de la Reina de Inglaterra. La muestra se desarrolla en el Castillo de Windsor y en ella podrán contemplar, entre otras piezas, la capa de armiño que portó cuando coronaron a Isabel II (ceremonia en la que gracias al empeño de Felipe pudo retransmitirse en directo por televisión) y un casco con numerosas plumas que le obsequiaron en uno de sus muchos viajes que realizó durante su matrimonio de 73 años con la monarca británica.

Los sombreros de Balenciaga

Y ya que estamos hablando de moda y complementos, no podemos pasar por alto la importante cita que nos espera en la Ciudad Condal, donde el Museo de Diseny inaugurará el próximo jueves la exposición Balenciaga. La elegancia del sombrero. Se trata de una ocasión única para contemplar de cerca 87 piezas diseñadas por quien es considerado el principal referente de la moda española y maestros de numerosas generaciones. La muestra estará abierta hasta el 3 de octubre y su comisario es Igor Uria, director de Colecciones del Museo Balenciaga, en Getaria, localidad natal del modisto que dio un vuelco a la indumentaria femenina en los albores del siglo XX.

El sombrero era un complemento indispensable de la época y para el propio Balenciaga. Así que si se les presenta la ocasión, no dejen de visitarlo y comprobar lo que verdaderamente hace un siglo era top (acabaré odiando este barbarismo novelero).