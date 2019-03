La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), una sociedad científica que agrupa a cerca de 600 investigadores de España, ha lanzado un ‘Manifiesto por la Ciencia’ en el que denuncia el “deterioro” que padece el sistema científico español y, al mismo tiempo, reclama una “solución de urgencia” ante la situación de los investigadores.

Esta iniciativa, impulsada por Aseica y apoyada por la alianza de Centros de Excelencia (Somma) Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu, ha recibido también la adhesión de cuatro sociedades científicas, 27 directores de los centros de investigación e institutos sanitarios más relevantes, así como de 40 investigadores españoles de referencia.

De esta manera, alertan de “la deficiente financiación en I+D+i que hace que España haya retrocedido a niveles de hace quince años”. “Venimos sufriendo un maquillaje de los presupuestos públicos a través del aumento progresivo de los fondos destinados a créditos a los que no pueden optar los científicos. Esta medida, criticada no solo por los científicos españoles sino también por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, ha inflado artificialmente el dinero público que se propone destinar a investigación y que, además, no se acostumbra a ejecutar, por lo que se tiene que devolver en un alto porcentaje al Ministerio de Hacienda, año tras año”, explica el presidente de Aseica, Xosé Bustelo.