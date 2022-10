Lorazepam: todo lo que debes saber antes de tomar este ansiolítico

La pandemia de covid-19, la situación actual de incertidumbre política y económica a nivel global y muchos otros factores han tenido impacto en la salud mental de la población. En octubre se conocía la noticia de que casi la mitad de los funcionarios españoles consumía antidepresivos o ansiolíticos. En este último grupo de medicamentos uno de los más conocidos es el lorazepam, pero ¿qué es lo que debes saber antes de consumirlo?

Siempre bajo control médico

El lorazepam es un medicamento ansiolítico y tranquilizante que se usa entre otras cosas para calmar la ansiedad. Comercialmente puede encontrarse bajo ese nombre, pero también como Orfidal y Ativan. Pertenece al grupo de las benzodiacepinas y funciona al "ralentizar la actividad del cerebro para permitir la relajación", según explican desde MedlinePlus.

Se puede recetar también en complemento de otros fármacos antidepresivos y antipsicóticos y se usa porque no influye en la normal actuación del paciente. Sin embargo, como establece su prospecto (en este caso de la versión de 1mg comercializada por Cinfa), se ha de tener cuidado porque su uso no está recomendado para todo el mundo, no pudiendo tomarlas aquellas personas que tengan alguna de las siguientes dolencias:

Alergia a las benzodiacepinas.

a las Sufrir de Miastenia gravis (una enfermedad autoinmune caracterizada por la debilidad muscular).

(una enfermedad autoinmune caracterizada por la debilidad muscular). Sufrir de apnea del sueño.

Sufrir de insuficiencia respiratoria severa.

Sufrir de una enfermedad hepática grave.

También es relevante avisar con anterioridad al médico si se sufren problemas hepáticos (aunque no sean graves) y a lo largo del tratamiento llevar un seguimiento (en forma de análisis de sangre y del hígado) para comprobar que no surgen problemas en este órgano. También es importante avisar al médico responsable si se queda embarazada durante el tratamiento con lorazepam.

El prospecto del medicamento recuerda también la importancia de seguir la receta pautada por el médico por un factor importante: su uso continuado puede general dependencia en el paciente. Por ello, se recomienda encarecidamente no aumentar su uso y dosis sin permiso médico y no tomar lorazepam si no está recetado.

También se recomienda consultar de forma regular con el médico si se debe continuar el seguimiento o si se puede interrumpir, puesto que lo ideal es que el tratamiento sea lo más corto posible, lo que además minimiza dentro de lo posible un uso innecesario que pueda aumentar las posibilidades de dependencia. Cuando vaya a finalizar el tratamiento su médico deberá guiarle a través de una interrupción gradual del mismo.