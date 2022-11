Claves para poder blindar las coberturas vacunales

En el caso del calendario vacunal andaluz, para Jorge de Diego, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, “los avances son claros” e hizo énfasis en la importancia no solo de contar con vacunas eficaces sino de que éstas lleguen a la población. “No es la vacuna, sino la vacunación. Puedo tener la herramienta, pero hay que usarla eficazmente para que llegue a la gente . Es decir, no es solo cuestión de contar con vacunas, sino de que se apliquen y las coberturas vacunales sean las adecuadas”, explicó.

Calendarios autonómicos, inequidades y retos inmediatos para salvar diferencias

Los participantes en el coloquio coincidieron al afirmar que la existencia de calendarios vacunales autonómicos crea en ocasiones inequidades. “En España no hay situaciones epidemiológicas que justifiquen que las Comunidades Autónomas tengan calendarios vacunales distintos. Debemos tener un calendario vacunal único”, explico Jorge del Diego. Pese a ello, el director general de Salud Pública aclaró que “a nivel de calendario infantil, los calendarios autonómicos no presentarán diferencias en no mucho tiempo y así debe ser para evitar inequidades”. Además, destacó el papel de la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad, “donde se debatirá y se llegará a consensos que permitan salvar las diferencias”. En otro orden, José Luis Barranco hizo alusión a la vacunación del virus del papiloma humano (VPH). “En varones, esperamos datos de confirmación del Reino Unido, pero aparentemente será una vacunación extensiva. El VPH no es solo responsable del cáncer de cuello uterino sino también de otros tipos de cáncer que tienen incidencia en población masculina”, destacó. Para Rafael Martínez, desde el punto de vista de la Medicina Preventiva es muy importante el trabajo conjunto de sociedades científicas, Administración, profesional y ciudadanía. “La vacunación de los pacientes de riesgo es efectiva, como demuestran las cifras de mortalidad, pero es muy importante recoger la información, saber cómo estamos vacunando aunque sepamos que tenemos buenas tasas de vacunación. Eso permite estudiar la tendencias para mejorar y seguir contribuyendo a la reducción de la mortalidad y morbilidad de los pacientes. Las vacunas no solo salvan vidas, también mejoran la calidad de vida”. En ese sentido, los ponentes destacaron el valor de la información, cada vez más ágil y detallada, para que las vacunas no solo estén disponibles, sino que lleguen a los brazos de la gente.