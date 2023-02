Cinco hábitos para una vida más plena

Los hábitos son las acciones rutinarias y automáticas que marcan el desenlace de nuestros resultados, teniendo estos, además, un gran desenlace en nuestra salud. Cualquier persona que quiera cambiar algún aspecto de su vida que esté en sus manos tiene que fijar directamente la atención en los hábitos que realiza.

Los hábitos son tan importantes en nuestra vida porque son decisiones automáticas que nuestro subconsciente toma por nosotros a diario, repitiendo estos patrones de manera indefinida, hasta que ejecutemos un plan para controlar nuestros hábitos y cambiarlos.

Cinco hábitos fundamentales para tener una vida más plena

Dentro de este plan, contar con una buena elección de hábitos saludables y que llenen nuestra vida de bienestar es fundamental, por eso ten en cuenta estos cinco hábitos fundamentales para tener una vida con más sentido y plenitud:

1. Sé tu mismo. Ser uno mismo se aleja del ego, el tener siempre la razón y el comportamiento estático. Se acerca más a guiarte por tus principios y valores, comunicar con tu toque personal, relacionarte quitándote la conocida máscara social y viviendo la vida que realmente quieres vivir. Se trata de vivir cerca de tus sueños, de evolucionar en el camino, tomando decisiones desde tu interior, con disciplina y autocontrol, marcando una diferencia entre el resto de los mortales y tu manera única y particular de ver la vida.

2. Escribe un diario de reflexión. Epicteto, filósofo perteneciente a la escuela estoica, cuenta con doce ejercicios prácticos de los cuales he querido rescatar dos muy interesantes. Estos consisten en hacer una pausa y en respirar hondo y el otro en reflexionar sobre tu día. Si se unen los dos queda un momento de soledad perfecto para detenerte ante tantas prisas, reflexionar sobre lo que has hecho bien y mal, sobre las decisiones que has tomado y sobre tu construcción personal.

3. Abraza la incomodidad. Vivimos en la era de la comodidad, donde cualquier persona que viva en un país desarrollado cuenta con lujos y comodidades que ni reyes de antaño pudieron disfrutar. Calefacción en casa, pedidos a domicilio al día siguiente, contenido a golpe de clic, comida para cocinar en minutos, viajes a cualquier lugar del mundo … todos estos hábitos de consumo, entretenimiento, de placer e incluso sociales (donde la lealtad y el compromiso cada vez quedan más en el olvido) han configurado una sociedad llena de personas cómodas que ante la más mínima dificultad abandona. Cada día, cada uno en su interior, tiene la opción de tomar decisiones difíciles que se acerquen más a sus miedos y no tanto al placer momentáneo, no queriendo buscar dificultades donde no las hay (la vida ya se encarga de traerlas por si solas) sino guiando su vida a través del esfuerzo, el autocontrol, la disciplina y la mejora diaria.

4. Trabaja tu cuerpo y mente. Los especialistas lo dicen una y otra vez, entrenar el cuerpo tiene un conjunto abundante de beneficios para nuestra salud física y mental. Prevención de enfermedades, más sensación de bienestar y segregación de hormonas como endorfina, serotonina y dopamina que son causantes de disminuir el estado depresivo, la mejora del sueño, la reducción de estrés o ansiedad son solo algunos de ellos. El trabajo físico, que equilibra cuerpo y mente, acompañado de la lectura, meditación y escritura, pueden suponer un gran cambio para cualquier persona que los realice a diario.

5. Sé sincero contigo mismo. La sinceridad hacia los demás es esencial para tener una vida con relaciones sanas y fructíferas. Sin embargo, ¿Cuántas veces te has mentido a ti mismo? Excusas mentales, falsa realidad y cavilaciones sin sentido llenan la mente con una ansiedad y estrés desmedidos (enfermedades al alza del siglo XXI) pudiendo estás ser comedidas, en muchas ocasiones, con una relativización de lo que nos ocurre, mirando el lado positivo de las cosas, viviendo más cercanos a la realidad y sin sufrir autoengaños que solo residen en nuestra mente.

Estos hábitos te acercan a una vida con más sentido y plenitud, donde la guía de tu vida queda fijada en el interior y donde cuentas con el control de aquellas acciones pequeñas que conforman la verdadera esencia de tus días, tus hábitos.

Juan Sarrió- Cambio personal, hábitos y mentalidad.