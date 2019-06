El peso que tiene el gasto farmacéutico en los presupuestos sanitarios de las distintas administraciones autonómicas es un tema analizado recurrentemente. El acceso a la innovación terapéutica; es decir, a los fármacos y terapias más nuevas, es un objetivo permanente para los clínicos pero el acceso a estas terapias no es un camino raso y su peso en los presupuestos de las farmacias hospitalarias no es baladí. Por ello, acceso a la innovación y sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos son dos elementos, habituales en los debates sobre política sanitaria, que están condenados a entenderse en un equilibrio justo y delicado. Esta semana, el presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, ha traído a colación este equilibrio en la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación celebrada este jueves en Madrid. En su opinión, “la innovación farmacéutica no pone en riesgo la viabilidad futura de nuestro sistema sanitario; todo lo contrario, no cabe pensar en sostenibilidad futura sin innovación, puesto que aporta soluciones a los pacientes y en consecuencia ahorros al sistema”.

Nuevas fórmulas de compra Se consolidan las fórmulas basadas en riesgo compartido o pago por resultados

Además, subrayó el compromiso de las compañías farmacéuticas con las personas que padecen una enfermedad, y por tanto con la importancia de velar por que puedan acceder a los medicamentos que necesitan. Y enfatizó también su corresponsabilidad con la sostenibilidad del sistema sanitario, “que se traduce en la busca de fórmulas eficaces como los acuerdos de riesgo compartido y el pago por resultados”. Sellés, que insistió en el concepto de corresponsabilidad de las compañías farmacéuticas, como agentes esenciales del sistema sanitario y del cuidado de la salud, reafirmó la “constante y leal voluntad de diálogo de la industria”, y puso como ejemplo el Convenio de Farmaindustria con el Gobierno, que en 2018 cumplió su tercer año de vigencia y que a final de año se volvió a prorrogar. A través del mismo, la industria se obliga a retornar al Estado el exceso del gasto público en fármacos si su crecimiento es superior al del PIB, lo que constituye una doble garantía: para los pacientes, que pueden acceder a todos los medicamentos disponibles, y para la Administración, que tiene un instrumento eficaz de control presupuestario.

Todas estas características sectoriales quedan reflejadas en la Memoria de actividades aprobada por la Asamblea. El documento, que puede consultarse ya en la página web de Farmaindustria, refleja un año más el liderazgo del sector en I+D, ya que copa el 20,3% del total destinado a esta actividad por todos los sectores industriales. Veinte medicamentos con nuevos principios activos llegaron a los pacientes españoles el año pasado.

Por otro lado, también destacan en la Memoria los datos referentes a la aplicación del Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, por cuyo cumplimiento vela la Unidad de Supervisión Deontológica. Fruto de la apuesta del sector por la transparencia es que se hacen públicas las colaboraciones con organizaciones y profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes, las mediaciones y sanciones del Sistema de Autorregulación y las evaluaciones de las reuniones científico-profesionales organizadas por terceros.

El presidente de Farmaindustria instó al futuro Gobierno de España y al conjunto de las Administraciones a reforzar el diálogo para trabajar juntos por el presente y el futuro del sistema sanitario y la calidad de la atención para los pacientes. Sellés mostró su preocupación por la inestabilidad que han provocado la provisionalidad del Gobierno y los procesos electorales y, especialmente, por la incertidumbre ante las medidas recogidas en la Actualización del Programa de Estabilidad, haciéndose eco algunas de ellas del informe de la AIReF sobre el gasto farmacéutico en recetas.