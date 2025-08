Ni estar siempre de acuerdo, ni ser inseparables: estas son las pequeñas rutinas diarias que las parejas exitosas nunca dejan de practicar

Una relación sana se construye poco a poco, desde el principio y con una serie de acciones que, por pequeñas que parezcan, pueden marcar la diferencia. "El 60% de las consultas psicológicas tienen que ver con el amor. Imagínate, estamos en un contexto que es un desastre. Entonces, ¿qué hacen las parejas para funcionar bien?", se planteaba el escritor y doctor en psicología Walter Riso en el marco de la iniciativa 'Aprendemos Juntos 2030', de BBVA.

Esta es la pregunta por excelencia que se formulan muchas personas, mientras tratan de comprender las claves del amor. ¿Qué diferencia a las parejas felices de las que no lo son? ¿Cuál es el secreto para encontrar el equilibrio perfecto? La respuesta es compleja, pero todo parte de una base: ser conscientes de que la fase del enamoramiento se desvanece con rapidez y lo que viene después es el amor real.

Rutinas diarias de las parejas más felices

En este punto, "la pareja logra construir una relación más estable y auténtica a pesar de las discrepancias", afirman desde la clínica de Oviedo, Sagüés Psicología. "Ya no existe la idealización del otro, por lo que las parejas se muestran tal y como son, aceptándose y valorándose por ello". Hay quien piensa que la magia se pierde por el camino, pero no es así. Se transforma en una magia diferente, la del día a día. Por ello, cabe preguntarse cuáles son las pequeñas rutinas que las parejas exitosas no dejan de practicar:

Mantienen una buena comunicación . La ausencia de comunicación en la pareja es uno de los principales problemas que, si no se soluciona, puede abrir una brecha entre los dos, generando malentendidos y resentimientos. Por ello, es importante hablar y no de cualquier forma. Ser capaz de contar lo que sucede, lo bueno y lo malo, escuchar activamente , comprender y apoyar es clave para el conocimiento mutuo. Así es como se empiezan a sortear las dificultades hasta alcanzar el verdadero equilibrio.

. La ausencia de comunicación en la pareja es uno de los principales problemas que, si no se soluciona, puede abrir una brecha entre los dos, generando malentendidos y resentimientos. Por ello, es importante hablar y no de cualquier forma. Ser capaz de contar lo que sucede, lo bueno y lo malo, , comprender y apoyar es clave para el conocimiento mutuo. Así es como se empiezan a sortear las dificultades hasta alcanzar el verdadero equilibrio. Negocian . En línea con lo anterior, hay que entender que es muy difícil estar de acuerdo en todo. Sin embargo, lejos de imponer o cerrarse en banda, saber negociar hasta llegar a un punto en común es de gran importancia. Además, conviene diferenciar entre aquello por lo que vale la pena discutir y lo que no.

. En línea con lo anterior, hay que entender que es muy difícil estar de acuerdo en todo. Sin embargo, lejos de imponer o cerrarse en banda, saber negociar hasta llegar a un punto en común es de gran importancia. Además, conviene diferenciar entre aquello por lo que vale la pena discutir y lo que no. Comparten actividades e intereses comunes . La pareja es una unión entre dos personas que deciden caminar juntas. Por ello, si bien es verdad que hay que respetar el espacio individual y las diferencias propias de cada uno, las relaciones más felices comparten actividades e intereses, fortaleciendo así sus lazos.

. La pareja es una unión entre dos personas que deciden caminar juntas. Por ello, si bien es verdad que hay que respetar el espacio individual y las diferencias propias de cada uno, las relaciones más felices comparten actividades e intereses, fortaleciendo así sus lazos. Manifiestan una admiración mutua y son detallistas . No hay nada como verte a través de los ojos de tu pareja; o eso dicen. Aunque la fase del enamoramiento se diluya con el tiempo y las mariposas se silencien, robar una sonrisa como forma de vida puede ayudar a construir una unión fuerte. Para ello, a veces basta con un halago a tiempo o un comentario de admiración como "qué bien se te de esto".

. No hay nada como verte a través de los ojos de tu pareja; o eso dicen. Aunque la fase del enamoramiento se diluya con el tiempo y las mariposas se silencien, robar una sonrisa como forma de vida puede ayudar a construir una unión fuerte. Para ello, a veces basta con como "qué bien se te de esto". Se apoyan . A pesar de la importancia de compartir, la pareja está formada por dos personas, con sus gustos e inquietudes individuales. Por ello, es tan importante apoyar los intereses, aficiones o sueños del otro .

. A pesar de la importancia de compartir, la pareja está formada por dos personas, con sus gustos e inquietudes individuales. Por ello, es tan importante . Son felices por separado. Si vamos a romper estereotipos, el concepto de la media naranja no es real. Cada persona debe estar entera por sí misma antes de iniciar una relación. Por lo menos, si quiere que las cosas funcionen. La idea no debe ser crear juntas la felicidad, sino compartir la que ya existe por separado.

¿Cuáles son las claves del amor?

"El amor no da la felicidad. La felicidad misma es un concepto que hay que revisar. Uno puede tener momentos de alegría y esta es una emoción básica", expresa Riso. "La felicidad es la idea de que la alegría puede durar eternamente. Por ejemplo, el mito de las almas gemelas lleva a la idea de la fusión, de que somos uno. Tu estornudas y yo me sueno la nariz. Y esa fusión hace que uno pierda autonomía".

Además, desde Por Ti Psicología subrayan la necesidad de preservar el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. "Cuanta menos diferencia haya, más justa se estará forjando y manteniendo la relación entre iguales". Retomando la idea de la magia, pasado un tiempo ya no será igual que al principio, cuando era fácil de mantener. En este sentido, las parejas más felices la mantienen viva igualmente, a través de pequeños detalles como decir "te quiero" o caminar juntos de la mano. No existe una fórmula única, pues cada relación es un mundo y tener paciencia, saber escuchar y ser consistente es clave para construir un futuro juntos.

