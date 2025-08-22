El aguacate puede aguantar más tiempo en un recipiente con agua, pero puede suponer graves problemas de salud

En los últimos años, el aguacate se ha convertido en un alimento muy popular. Es realmente versátil porque se puede incluir en tostadas, ensaladas y otros platos fríos, aportando un sabor único. Además, es rico en grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. Sin embargo, una de las preguntas que más se hacen es cómo alargar su vida útil, especialmente porque es una fruta que se oxida rápidamente una vez abierta. Uno de esos trucos que circulan en internet es guardar el aguacate en agua, pero lo que a primera vista parece una solución práctica puede ser perjudicial para la salud, según explica este químico en sus redes sociales.

Beneficios del aguacate

El aguacate puede aportar muchos beneficios para la salud porque es una fuente de grasas saludables y contiene principalmente ácido oleico que es una grasa monoinsaturada que ayuda a proteger el corazón. Su alto componente en fibra favorece la digestión y contribuye a la saciedad. Entre sus vitaminas incluye la B, E, el potasio y el magnesio. Los antioxidantes, por su parte, aportan una mejor salud ocular. Una opción increíble que puede formar parte de una dieta equilibrada, pero no se debe abusar de él.

El único problema que presenta es su conservación, ya que tiene una vida muy corta y se oxida con mucha facilidad. Su pulpa cambia de un verde brillante a un marrón apagado en horas, sin embargo, esto no indica que esté en mal estado. Igualmente, afecta tanto a su apariencia como al sabor. Así que las soluciones llueven en internet, aunque muchas no sean tan efectivas como se puede llegar a creer.

Guardar el aguacate en agua

Una de las más repetidas es guardarlo en un recipiente con agua dentro de la nevera. Aunque resulte efectiva porque retrasa la oxidación y eso está comprobado, es cierto que, al entrar en contacto, la piel protectora del aguacate se va deshaciendo y queda expuesto ante la entrada de bacterias que se desarrollan en ambientes húmedos y con falta de oxígeno. Entre las enfermedades que puede aportar la ingesta de un aguacate en mal estado podemos encontrar la listeria monocytogenes que es una infección muy peligrosa para personas mayores y aquellas inmunodeprimidas. La salmonella que se puede encontrar también en frutas y verduras contaminadas y E.coli que es otra bacteria que contamina la pulpa. Esto no ocurre si simplemente se guarda en la nevera sin agua, ya que no hay un medio líquido que facilite el transporte.

Alternativas seguras para conservar aguacates

Estos son otros trucos que pueden retrasar la oxidación del aguacate y lograr alargarle la vida. Por ejemplo, conservar siempre el hueso si este está abierto. Aplica limón porque este es rico en vitamina C y ácido cítrico que es un antioxidante natural y hará mantener el tono verde mucho más tiempo. El aceite de oliva crea una barrera contra el oxígeno, limitar el contacto con el oxígeno usando recipientes herméticos y guardar en la nevera tras abrirlo.

