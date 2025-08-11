Amara Aladel, médica, sobre la migraña: "El magnesio ayuda a calmarla"

Según los datos de la Escuela Andaluza de Salud Pública, un 11% de la población ha padecido alguna vez migraña. Esta es una de las cefaleas más comunes, aunque muy pocas personas saben de ella en profundidad, incluso las personas con esta dolencia. La médica Amara Aladel a través de sus redes sociales explica en qué consiste y como se puede aliviar. "No solo una dieta rica en frutas y verduras, los suplementos como el magnesio pueden ayudar a aliviar el dolor".

Qué es la migraña

Se trata de un trastorno neurológico que se manifiesta a través de dolores de cabeza muy intensos y punzantes que puede durar desde horas hasta días. Se da con mucha más frecuencia en mujeres y otros síntomas que pueden aparecer son la fatiga y la hipersensibilidad a la luz y al sonido. En algunas ocasiones, puede afectar a la vista, apareciendo una mancha blanca que es denominado aura. Esta no es solo un dolor de cabeza, como dice la doctora, implica cambios neuroquímicos y vasculares en el cerebro. Realmente, pueden aparecer por el estrés, la ingesta de algunos alimentos como el chocolate, el queso curado o los embutidos, falta o exceso de sueño y el cambio climático.

Tratamientos para mejorar la migraña

Aunque existen varios fármacos que alivian la migraña, también existen otros tratamientos que se pueden poner en práctica fácilmente. Si es un episodio que se repite a menudo, se puede hacer un diario en el que se cuente los síntomas que aparecen diariamente. En cuanto al sueño, se debe establecer una rutina. La alimentación equilibrada es otra opción y evitando el chocolate, el queso curado o los embutidos, se podrá notar mejoría. El ejercicio físico juega un papel importante y los aeróbicos suaves serán un gran aliado.

El magnesio y su relación con la migraña

El magnesio tiene un papel clave en la transmisión nerviosa, la contracción muscular, la regulación de la presión arterial y la síntesis de proteínas y ADN. En varios estudios, se ha relacionado el déficit de magnesio con la aparición del dolor de cabeza, en este caso, la migraña. Con una suplementación, se reduce la frecuencia de la crisis, la intensidad, acortar la duración de los episodios y reducir tanto el aura como otros síntomas.

Entre los beneficios que tiene el magnesio para la migraña incluye la estabilización de las membranas neuronales, disminuyendo el glutamato, que está implicado en el inicio de esta enfermedad. Su ingesta relaja los vasos sanguíneos, evitando los espasmos vasculares que provocan el dolor. Se modula la serotonina que es otro neurotransmisor encargado del dolor y el estado de ánimo y, por último, la reducción de estrés oxidativo, por lo que puede proteger a las neuronas. Además, no provoca aumento de peso o sedación como pasa con otros fármacos.

El magnesio se puede encontrar en alimentos, aunque su ingesta no llegará al mínimo para poder provocar estos efectos en la enfermedad. Por ejemplo, los frutos secos, en concreto, anacardos, almendras y nueces de Brasil, las semillas como la de sésamo que está muy de moda esta temporada. En algunas legumbres también está presente, en verduras con hojas verdes, cereales integrales y pescados como la caballa o el salmón.

Cuál es su ingesta diaria

La cantidad diaria recomendada puede variar según edad, peso y sexo. En hombres el máximo es 420 gramos, mientras que en las mujeres son 320. Un exceso en su ingesta puede provocar vómitos, diarreas, náuseas, calambres abdominales, arritmia e hipotensión.

