El caracal: cómo es el felino encontrado en Cádiz y qué peligro supone para la población

Hace menos de un mes, se encontró en Sanlúcar de Barrameda un felino exótico que fue identificado como un caracal de unos pocos meses de edad. Durante 15 días se llevaron actuaciones para su captura y, finalmente, ha sido trasladado a un municipio de Alicante donde estará en cuarentena, recibiendo atención veterinaria y una dieta específica. Aunque ya se encuentra bajo vigilancia, es el mejor momento para conocer a esta criatura y si supone algún peligro para la población, ya que podrían aparecer más en cualquier momento.

Qué es el caracal

Se trata de un felino salvaje que cuenta con un tamaño mediano y es de origen africano, aunque también ha sido visto en Oriente Medio y algunas zonas de Asia Central. Tiene un cuerpo robusto, con patas largas y orejas puntiagudas con mechones negros en las puntas. Su cola es corta y el pelaje rojizo. Entre sus habilidades destaca la caza, ya que puede saltar más de tres metros y atrapa a las aves durante el vuelo. También sus presas son los roedores y mamíferos pequeños.

Peligroso, aunque no para las personas

El caracal es un animal peligroso, sobre todo, si se siente acorralado o estresado. Por el momento, se desconoce que haya intentado atacar a algún ser humano, pero al ser un animal carnívoro y posee dientes y garras afiladas, estas podrían causar heridas muy graves. De hecho, si ha sufrido un abandono o se ha escapado, supone un alto riesgo para el entorno rural y la fauna que se encuentre en esa zona. Normalmente, evita relacionarse, pero en estas circunstancias puede resultar impredecible. Actualmente, está prohibida su posesión en España por los riesgos que supone para las personas y solo está permitido tener mamíferos de menos de cinco kilos como mascotas.

Cuál es el comportamiento del caracal

Este felino se encuentra normalmente en lugares como la sabana o los semi-desiertos. Para atrapar a sus presas utiliza su potente escucha, ya que cuenta con más de 20 músculos en las orejas que le ayudan tanto para eso como para comunicarse con otras criaturas de su especie. Se consideran más veloces que otros felinos más pequeños y no emiten ruido al correr. Casi siempre se encuentran solos y son muy territoriales, activando su actividad durante la noche.

Se han encontrado más caracales en España

No es la primera vez que se encuentra un caracal en Andalucía. Hace un par de años se localizó en Marbella un felino que había sido importado desde Moscú como animal doméstico. La operación de rescate fue la misma que la que se ha llevado a cabo en Sanlúcar de Barrameda y fue trasladado a Alicante al AAP Primadomus. De hecho, destacaron que no había sido el único rescate y que se debía a una tendencia creciente de tenencia ilegal de felinos salvajes y exóticos.

