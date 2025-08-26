Claves para un uso saludable de la tecnología en adolescentes: "El regreso a las aulas abre una ventana de oportunidad para establecer límites claros"

Es inevitable: vivimos en un mundo marcado por las nuevas tecnologías y nuestros hijos no son ajenos a ellas. Más bien, todo lo contrario. Los más jóvenes, que dentro de pocas semanas retomarán su actividad lectiva, han crecido en compañía del vertiginoso ritmo de los avances digitales. Sin embargo, es importante inculcar el buen empleo de las redes sociales o las pantallas, en general; con el fin de velar por su salud y bienestar.

Para los menores de edad, "las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son la forma natural o "nativa" de comunicación entre ellos; y de interacción con el mundo", explica la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia en un informe. "Por eso se les llama 'nativos digitales'. Esta situación supone un cambio social a múltiples niveles y a una gran velocidad, creando un nuevo reto para todos los ámbitos implicados: la familia, los centros educativos, las empresas, las instituciones públicas...".

El objetivo es claro: minimizar los riesgos a los que se enfrentan. En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es que los adolescentes representan un grupo poblacional especialmente vulnerable, con dificultades para medir los riesgos y una intensa necesidad de socializar. Por ello, se exponen a peligros, que van desde el ciberacoso hasta la desinformación e incluso el hecho de facilitar datos personales a desconocidos. Del mismo modo, las redes sociales o el uso excesivo de pantallas generan adicción e influyen en la autoestima de los más jóvenes.

La 'vuelta al cole' abre una ventana de oportunidad

Por supuesto, no todo es negativo. Los nuevos medios permiten una facilidad de comunicación que antes no existía, así como la posibilidad de acceder a cantidades ingentes de información. La tecnología cuenta con múltiples beneficios, pero es importante saber discernir y emplearla correctamente. "El regreso a las aulas abre una ventana de oportunidad para que los padres establezcan límites claros, enseñen a gestionar la información y acompañen a los adolescentes en su vida digital", expresa Miguel Romero Osuna, experto en smartphones de PcComponentes.

"Con la orientación y tecnología adecuada, los menores pueden disfrutar del entorno online sin quedar expuestos a sus riesgos", prosigue. Para ello, la educación comienza en casa y es muy importante la comunicación familiar, con el fin de entender ese bombardeo incesante de datos, comprender cómo funciona el mundo dentro y fuera de la red.

Claves para un uso saludable de la tecnología en adolescentes

"Entre los principales riesgos del uso de tecnologías entre adolescentes destacan la desinformación y la influencia de la Inteligencia Artificial, que ha multiplicado la difusión de contenidos falsos, junto al uso excesivo de pantallas y el ciberacoso", explica PcComponentes en un comunicado. Por ese motivo, la llegada del nuevo año escolar es la excusa perfecta para introducir rutinas más responsables y ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias con las que desenvolverse en un entorno cada vez más complejo.

Así, el ecommerce español líder en tecnología recopila seis claves fundamentales para un uso responsable de la tecnología en menores de edad:

Educación digital temprana : "Es recomendable introducir desde la infancia nociones básicas de privacidad, seguridad y buen uso de internet; así como fomentar un diálogo constante en casa y gestionar la sobreexposición a información", explica PcComponentes.

: "Es recomendable introducir desde la infancia nociones básicas de privacidad, seguridad y buen uso de internet; así como fomentar un diálogo constante en casa y gestionar la sobreexposición a información", explica PcComponentes. Supervisión activa con herramientas de control parental : es importante establecer límites claros de tiempo y horarios de conexión. Para ello, son útiles herramientas como Qustodio, Norton Family o Google Family Link.

: es importante Para ello, son útiles herramientas como Qustodio, Norton Family o Google Family Link. Retrasar la entrega del smartphone : más allá de una edad concreta, es importante valorar la madurez emocional del adolescente para determinar el momento oportuno.

: más allá de una edad concreta, es importante valorar la madurez emocional del adolescente para determinar el momento oportuno. Fomentar el pensamiento crítico : esto es especialmente importante ante el auge de la Inteligencia Artificial y la desinformación que genera. Por ello, los adolescentes deben saber contrastar fuentes, detectar noticias falsas y reconocer la información manipulada .

: esto es especialmente importante ante el auge de la Inteligencia Artificial y la desinformación que genera. Por ello, los adolescentes . Equilibrar el tiempo de pantalla con actividades offline: practicar deporte, leer o compartir momentos familiares es fundamental para el bienestar de los menores.

es fundamental para el bienestar de los menores. Formación continua para adultos: por último, los padres y educadores deben mantenerse actualizados sobre las nuevas plataformas, dinámicas digitales y riesgos emergentes. Solo así podrán instruir y proteger a sus hijos en un entorno cambiante y complejo.

