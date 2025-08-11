En qué consiste la dieta de las princesas Disney y por qué es tan peligrosa para la salud

La población está obsesionada con las dietas milagrosas y con la delgadez extrema, sobre todo, cuando van llegando los meses de verano u ocasiones especiales. La última tendencia de las redes sociales ha sido la dieta de las princesas Disney, una opción para perder peso que no es la adecuada y que puede ser perjudicial para la salud. Por ello, la mejor opción es conocer en qué consiste para evitar seguirla y contraer enfermedades provocadas por las medidas tan dástricas que se tienen que tomar.

En qué consiste la dieta de las princesas Disney

Esta dieta consiste en asignar el nombre de una princesa a un día de la semana y seguir la dieta que toque en ese momento. Por ejemplo, el día de Blancanieves, comiendo manzanas esclusivamente, el día de Bella, solo con té o, el día de Ariel con agua o ayuno completo. Este régimen resume en 300 o 600 calorías todas las ingestas del día. Se trata de una cifra muy baja con respecto a lo normal para los nutricionistas, aunque depende también del tipo de persona y lo que se necesite. Además, si ha habido algún exceso, se práctica alguna sanción en forma de omisión de comida.

Esta dieta recibe este nombre porque se tiene a las princesas como figuras idealizadas con cuerpos perfectos. Esto se traduce en un ideal de belleza poco realista y romántico, que es lo que se ha vendido durante muchos años. La dieta es uno de los mecanismos para idealizar la vida, como si el resultado de sus cuerpos hubiése sido una obra realizada por este tipo de dietas. Sin embargo, la realidad es contraria y supone un gran problema para la salud.

Consecuencias para la salud

La ingesta de pocas calorías supone una malnutrición y una pérdida de masa muscular. Además, puede suponer una alteración de las hormonas y caída del pelo. Los déficits de nutrición más graves desarrollan otros problemas como la anemia, una pérdida de densidad ósea o un sistema inmunitario debilitado. Los problemas psicológicos también están presente y aparece la anorexia, También fomenta la ansiedad por no llegar a los cánones estimados.

El Consejo General de Enfermería de España recuerda la toma de decisiones de salud basadas en hechos científicos. “Las redes sociales están llenas de desinformación, pero cuando hablamos de nutrición el terreno se vuelve más amigable para los bulos, las dietas milagro y otras prácticas de riesgo disfrazadas de soluciones rápidas y mágicas que intentan, con argumentos pseudo-científicos, inculcar sus bondades. Esta ni es una dieta, ni es mágica, ni inocente. Es un plan restrictivo, carente de base científica, que pone en riesgo la salud física, emocional y social de quienes lo siguen, especialmente los adolescentes”, afirma Héctor Nafría, divulgador científico de la Unidad de Cultura Científica del CGE.

