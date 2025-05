Daniela Silva, especialista en medicina interna: "Los complementos dietéticos no están diseñados para reemplazar una dieta equilibrada ni para sustituir el ejercicio físico"

¿Estamos buscando atajos para la salud? En la era de la inmediatez, donde los resultados rápidos parecen más valiosos que los procesos sostenidos, los suplementos alimenticios han ganado terreno como una aparente solución mágica a las aspiraciones de salud y estética. Según el estudio Cigna International Health Study, mientras el consumo de complementos dietéticos se dispara, solo un 32% de los españoles practica ejercicio físico de manera regular. Esta desproporción evidencia una preocupante actitud tendente a priorizar recurrira a soluciones rápidas, como la ingesta de cápsulas y batidos, por encima de hábitos saludables y sostenibles como la alimentación equilibrada y la actividad física constante.

La facturación del sector de los complementos alimenticios ha crecido de forma considerable, pasando de 1.700 millones de euros en 2019 a más de 2.000 millones en 2023, según datos de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). Este crecimiento se ve impulsado por discursos publicitarios que prometen cuerpos "ideales" en tiempo récord y con un mínimo esfuerzo, muchas veces reforzados por el escaparate irreal de las redes sociales. Ante esta situación, expertos en salud y nutrición advierten sobre los riesgos de consumir suplementos sin control ni diagnóstico, y sobre los mitos que alimentan esta práctica generalizada.

Riesgos del consumo de suplementos alimenticios sin control

El creciente consumo de suplementos dietéticos se ha convertido en un fenómeno social impulsado, en gran parte, por la falta de información rigurosa y la abundancia de mitos. Aunque estos productos pueden tener beneficios reales cuando se utilizan correctamente, muchos usuarios los emplean de forma inadecuada, sin supervisión médica y con expectativas poco realistas.

Uno de los mitos más extendidos es que el consumo de proteína acelera el desarrollo muscular. Si bien las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de tejidos, su ingesta por sí sola no provoca un aumento de masa muscular. Es necesario combinar una alimentación adecuada con entrenamiento de fuerza regular para activar el proceso de síntesis de proteínas. La cantidad diaria recomendada varía según el nivel de actividad y los objetivos personales, oscilando entre 0,8 y 1,2 gramos por kilo de peso corporal.

Otro error frecuente es pensar que duplicar la dosis de un suplemento acelera los resultados. Esta creencia puede ser peligrosa, ya que un exceso de ciertos nutrientes, como la vitamina D, el hierro o el zinc, puede provocar efectos adversos como toxicidad o interferencias en la absorción de otros compuestos esenciales. El cuerpo humano tiene límites claros sobre cuánto puede procesar y almacenar, por lo que más no siempre significa mejor. También es común escuchar que los suplementos para adelgazar son eficaces para perder peso sin esfuerzo. Si bien algunos ingredientes, como la cafeína o el té verde, pueden tener un efecto leve sobre el metabolismo, estos productos por sí solos no generan una pérdida de peso significativa. Además, su uso frecuente puede tener efectos secundarios como ansiedad, taquicardia o insomnio. Sin una dieta equilibrada y un estilo de vida activo, estos suplementos no cumplen con las promesas que anuncian.

Finalmente, se ha popularizado la idea de que los multivitamínicos aumentan la energía y el rendimiento, especialmente entre estudiantes o profesionales con agendas exigentes. Sin embargo, en personas sin deficiencias nutricionales, estos productos no aportan beneficios adicionales. La fatiga suele estar más relacionada con el estrés, la falta de descanso o el sedentarismo que con la carencia de vitaminas. En este sentido, los alimentos naturales siguen siendo la mejor fuente de micronutrientes, ya que contienen compuestos con mejor biodisponibilidad y beneficios adicionales como la fibra.

La importancia del asesoramiento profesional y la vida activa

Los expertos coinciden en que el verdadero problema no radica en los suplementos en sí, sino en cómo y por qué se utilizan. Muchas personas recurren a ellos sin una evaluación médica previa, guiadas por las modas o la presión estética que se promueve en redes sociales. La doctora Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare España, destaca que "los complementos dietéticos no están diseñados para reemplazar una dieta equilibrada ni para sustituir el ejercicio físico".

La realidad es que el cuerpo "ideal" que venden las redes sociales suele estar filtrado, editado y desconectado de lo alcanzable a través de hábitos saludables, por lo que creer que un batido puede transformar el cuerpo sin cambiar rutinas alimentarias o físicas es caer en una trampa comercial que puede poner en riesgo la salud. Por ello, es fundamental entender que la suplementación debe responder a una necesidad específica, detectada a través de un diagnóstico profesional. Tomar cápsulas o polvos sin conocer las carencias del cuerpo puede ser contraproducente. Además, un estilo de vida saludable requiere constancia, educación nutricional, descanso adecuado y ejercicio físico regular.

La creciente popularidad de los suplementos alimenticios debe ir acompañada de una mayor conciencia sobre su uso adecuado y la importancia de combinar su consumo con una vida activa y equilibrada. No hay atajos sostenibles hacia la salud, y los resultados verdaderos y duraderos son fruto del esfuerzo constante, no de soluciones milagrosas.

La salud no se construye con atajos. Aunque los suplementos alimenticios pueden ser aliados en determinadas circunstancias, su uso indiscriminado refleja una preocupante tendencia social que prioriza la inmediatez sobre el bienestar sostenible. Frente al marketing agresivo y los mitos populares, debemos apostar por la información contrastada, el asesoramiento médico y la recuperación del valor del ejercicio físico y la alimentación consciente. Solo así podremos construir un futuro más saludable y equilibrado.

