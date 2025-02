Este es el suplemento que necesitamos tomar para no dañar las articulaciones durante el ejercicio

La actividad física es clave en el tratamiento no farmacológico de la artrosis y en el cuidado de las articulaciones, músculos y tendones. Se recomienda practicar ejercicio durante 30 minutos, cinco veces por semana, combinando actividades aeróbicas con ejercicios de fuerza y pesas para mejorar el tono y la resistencia de tendones y ligamentos, fortaleciendo así el sistema musculoesquelético.

Los ejercicios de fortalecimiento muscular protegen las articulaciones. Por ejemplo, si trabajamos los cuádriceps y la musculatura isquiotibial estaremos contribuyendo a la protección de las rodillas. Es igual de importante, estiramientos y el calentamiento como parte de la rutina habitual del ejercicio, ya que se pueden prevenir muchas lesiones. Además, de adaptar tipo de ejercicio e intensidad a cada persona.

¿Qué sucede durante la práctica deportiva?

Los expertos dicen que el dolor no es siempre sinónimo de alerta de daño, y a veces podemos estar sufriendo un daño del que no somos conscientes porque no hay dolor. Cuando hacemos ejercicio, normalmente lo acompañamos de un cuidado en la ingesta de calorías y del tipo de alimentación. Sin embargo, a veces el organismo necesita de unos minerales que por sí mismo no puede producirlo o, al menos, no de manera proporcional al gasto que hemos hecho.

Con el envejecimiento, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede llevar a la aparición de arrugas y pérdida de elasticidad en la piel, pero también debilitamiento de las articulaciones, las cuales están trabajando de más cuando hacemos ejercicio.

El colágeno es una proteína fundamental para la piel, los huesos, las articulaciones, los tendones y los ligamentos, ya que proporciona estructura y resistencia a estos tejidos.

Una manera más rápida de recuperar el colágeno perdido es a través de la ingesta de colágeno hidrolizado ya que ha sido sometido a un proceso de hidrólisis enzimática. Esto significa que sus moléculas se han descompuesto en fragmentos más pequeños llamados péptidos, por lo que va a facilitar su absorción en el organismo y a mejorar su biodisponibilidad.

Diferentes puntos de vista

El colágeno hidrolizado se encuentra en suplementos en polvo, cápsulas o líquidos y suele recomendarse su consumo junto con vitamina C para optimizar su asimilación y potenciar sus beneficios. Se ha estudiado principalmente por su impacto en la salud articular, ósea y cutánea, aunque su efectividad puede variar según cada persona y el tipo de colágeno utilizado.

El problema es que no todos los expertos están de acuerdo con esta relación directa. Sin embargo, quienes lo han probado aseguran notar sus efectos.

Por su parte, el doctor Félix Gómez explica que el colágeno hidrolizado puede ayudar a contrarrestar el déficit de esta proteína aportando beneficios como el fortalecimiento de las articulaciones, mejorando la elasticidad de los tendones y reduciendo la inflamación.

Por otra parte, la web fisiología del ejercicio argumenta que "la suplementación con péptidos de colágeno en conjunto con el ejercicio", según un estudio, "ha demostrado mejorar las adaptaciones estructurales y funcionales tanto de los músculos como de la matriz extracelular".

