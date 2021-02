Más de mil millones de personas afectadas, sanitaria, social y económicamente, en todo el mundo y cientos de miles de muertes cada año: este es el impacto de las 20 dolencias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como enfermedades tropicales desatendidas o ETD. Son enfermedades que afectan casi exclusivamente a personas que viven en la extrema pobreza y, por lo tanto, no son consideradas un buen mercado para invertir en investigación y desarrollo de medicamentos. Así lo denuncia el nuevo informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), Superando el olvido, publicado con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas que se conmemora mañana 30 de enero, para exigir una mejor respuesta mundial a estas enfermedades y prevenir futuras muertes y discapacidades.

“Las ETD afectan casi exclusivamente a personas que viven en la pobreza extrema. Como resultado, no hay vacunas, las herramientas de diagnóstico son limitadas y los tratamientos están lejos de ser óptimos y, a menudo, no están disponibles o no son asequibles para los pacientes de muchas de estas enfermedades mortales y debilitantes”, afirma el doctor Christos Christou, presidente internacional de MSF.A pesar de los grandes avances en la lucha contra las ETD, algunas de las enfermedades más mortales siguen estando lejos de ser eliminadas o incluso controladas, y se continúan cobrando cientos de miles de vidas cada año. “Para algunas de estas enfermedades, los tratamientos son complicados, requieren hospitalizaciones muy largas y además con efectos secundarios que pueden ser muy graves”, afirma Carolina Nanclares, especialista en Medicina Tropical de MSF. “Por eso es importante seguir con la investigación y desarrollo para encontrar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas para estos pacientes”.

El lanzamiento de una nueva hoja de ruta de ETD (2021-2030) por parte de la OMS presenta una oportunidad para apoyar el desarrollo de tratamientos, vacunas y herramientas de diagnóstico para estas enfermedades. Entre sus ambiciosos objetivos se incluye eliminar al menos una ETD en 100 países y reducir en un 90% el número de personas que requieren intervenciones médicas para 2030.

Sin embargo, la nueva hoja de ruta llega en un momento en que la pandemia de Covid–19 amenaza el progreso hacia el control y la eliminación de las ETD. Los programas de ETD se han interrumpido, los débiles sistemas de salud están sometidos a una tensión aún mayor y existen indicios alarmantes de que los recursos para las ETD se desviarán y los fondos se reducirán. Existe un riesgo real de que las ETD caigan en un mayor olvido, se reviertan los importantes logros de los últimos años y se pierdan aún más vidas a causa de las ETD. “A pesar de los desafíos, podemos superar el olvido”, afirma Christou. “Con compromisos, fondos y mejores herramientas para encontrar, diagnosticar y tratar pacientes; podemos convertir las ETD en enfermedades del pasado”. MSF trata a pacientes con enfermedades tropicales desatendidas desde hace más de 30 años, enfocándose en las dolencias más mortales y olvidadas de este grupo. Este trabajo incluye el tratamiento de pacientes, la investigación operacional, el apoyo para identificar nuevos tratamientos y diagnósticos y un papel activo en la reducción de la incidencia de ETD.