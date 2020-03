Frenar la pérdida visual

Mientras se siguen buscando mejoras en el diagnóstico, el reto a corto plazo de los pacientes no es otro que no avanzar en su pérdida visual. “Cuando el paciente es diagnosticado comienza una lucha para que el ojo no degenere y para que la vida cotidiana no se vea afectada demasiado por la enfermedad”, apunta Delfina Balonga, presidenta de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF). Por otra parte, aunque la situación sanitaria es buena, muchos pacientes se encuentran un problema con los largos tiempos de las listas de espera, que pueden suponer un problema a la hora de no avanzar en la pérdida visual, sobre todo en casos más complejos y avanzados, si no son atendidos a tiempo, por lo que en ocasiones tienen que recurrir a los servicios de la Sanidad Privada.