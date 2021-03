La pandemia no ha lastrado el control del paciente psoriásico

Pese a la presión asistencial y la incertidumbre que ha despertado el Covid-19 en muchos grupos de pacientes, la pandemia no ha alterado el adecuado control de las personas con psoriasis. Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro digital ‘Dos años caminando de la mano’ una jornada formativa organizada por Janssen para especialistas andaluces. Ricardo Ruiz-Villaverde, especialista en dermatología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, explica las distintas situaciones a las que han tenido que enfrentarse este año para el adecuado abordaje de los pacientes que tiene psoriasis más o menos extensa. “Algunos estaban a la espera de iniciar un tratamiento sistémico o un tratamiento biológico. Esos pacientes, desde el inicio de la pandemia, respetando las medidas de precaución, han sido valorados presencialmente”.

El experto añade que “en cada caso se ha valorado de forma individualizada y se ha optado por el tratamiento, dentro de los que tenemos a nuestra disposición, que sea el más compatible con sus patologías de base y que no tuviera ningún efecto sobre su sistema inmunitario”. Además, “a otros grupos de pacientes que ya estaban con estos tratamientos se ha realizado una adaptación individual”. Según Ruiz-Villaverde, “la mayor parte de los tratamientos biológicos que tenemos a nuestra disposición no eran necesario interrumpirlos y no implicaban mayor riesgo de cara a contraer la infección por Covid. El control para este tipo de pacientes no ha sido especialmente complicado”. En este sentido, aclara que ha habido pacientes muy bien controlados con seguimiento telefónico y a aquellos que lo han requerido se les ha realizado un seguimiento presencial”.

Respecto a los miedos e incertidumbres que pudieran sufrir los pacientes, el experto aclara que el paciente de psoriasis tiene algunas particularidades, “pero afortunadamente contamos con tratamientos muy seguros y eficaces y la evidencia ha demostrado que el pronóstico del Covid en los pacientes con psoriasis no ha supuesto un riesgo añadido respecto a la población general”. De hecho, subraya que “el posicionamiento de las sociedades científicas de nuestra especialidad ha sido no suspender ningún tratamiento a no ser que le paciente lo solicite”.