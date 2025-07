Una farmacéutica aclara si los frutos secos engordan: "Hay calorías que se van por las heces""

Siempre que se empieza una dieta, se recomienda el consumo de este snack, siempre con moderación. En verano, sobre todo, cuando ir a la playa se convierte en rutina y apetece algo diferente a una fruta, es una buena opción porque aporta muchos beneficios. De hecho, el perfil de redes sociales Boticaria García aclara que los frutos secos no engordan: "De tres almendras que nos comemos realmente nos quedamos con las calorías de dos". Esto se debe a que las grasas quedan en la pared del fruto se eliminan con las heces.

En general, los frutos secos cuentan con muchos nutrientes que significa que son ricos en grasas saludables, fibras, vitaminas, proteínas y minerales. Aunque poseen calorías, estas son beneficiosas para el sistema cardiovascular, sobre todo, las nueces y las almendras porque son ricas en Omega 3 y 6 que son buenos para prevenir enfermedades cardíacas. De hecho, esta afección puede provocar inflamación, que se ve reducida al consumirlos. Además, ayudan a mejorar los niveles de colesterol. El secreto de los nutricionistas con este snack es que sacian mucho y un puñado puede ser la solución para no picar otros alimentos entre horas. También consigue una mejor digestión, ya que absorben los nutrientes de otros alimentos más pesados.

Las propiedades antioxidantes protegen las células del cuerpo que están ligadas al envejecimiento y otras enfermedades crónicas. Las almendras son un buen ejemplo porque tienen vitamina E y las nueces, por su parte, gracias al Omega 3 y los polifenoles son súper antiinflamatorias.

Los frutos secos y el Alzheimer

Varios estudios han confirmado la relación entre la ingesta de frutos secos y la mejora en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Además, ayudan a potenciar la concentración, no solo es buen aliado la mezcla de café y té. Así que se convierte en el mejor snack para aquellas personas que requieren un enfoque constante en su trabajo o los estudiantes porque tienen que memorizar muchos datos.

Cuáles son los frutos secos más beneficiosos

Todos tienen grandes beneficios para la salud, pero algunos se posicionan en los primeros puestos porque tienen nutrientes que pueden mejorar y ayudar más que otros y, por ello, se incluyen en dietas equilibradas. Entre ellos destacan las nueces que es recomendada sobre todo para personas que padecen enfermedades cardíacas o cerebrales. Las almendras son perfectas para la salud de la piel y aporta un buen funcionamiento muscular y las avellanas mejoran los niveles de colesterol.

El pistacho, uno de los alimentos más populares de las últimas temporadas, también tiene grandes beneficios. Ayudan a controlar el flujo sanguíneo y mantiene el sistema nervioso saludable.

Cuántos frutos secos se pueden consumir diariamente

Aunque aportan muchos beneficios, no se debe olvidar que tienen calorías y no conviene abusar. Se recomienda consumir aproximadamente 30 gramos que es sinónimo de un pequeño puñado al día. Evidentemente, aquellos que no tienen sal ni azúcares añadidos son una mejor opción. Estos se pueden consumir tanto en forma de snack entre comidas principales o en ensaladas.