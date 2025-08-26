Una farmacéutica explica por qué ahora no te pones tan moreno: "Tenemos menos protección contra el sol"

Durante el verano, las personas esperan conseguir una piel más bronceada. Cada año que pasa, parece que es más complicado y no es una casualidad, sino que está científicamente comprobado. Una farmacéutica en sus redes sociales explica por qué sucede esto. La respuesta es muy sencilla: "se producen menos melanocitos, en concreto, a partir de los 25 años, un 10% cada 10 años". Además, también está relacionado con otros factores ambientales y conductuales.

Qué es el bronceado

Cuando llega el buen tiempo, a finales de primavera, las personas solo piensan en el bronceado perfecto, pero realmente, no saben que suponen esto para la piel. Se trata de un mecanismo de defensa natural de la piel frente a la radiación ultravioleta del sol. Las células que interfieren cuando los rayos UV entran en la piel se llaman melanocitos que producen melanina, que es una sustancia que da color tanto a la piel como al cabello y a los ojos. Otra de sus características es actuar como un escudo que absorbe la radiación y protegen el ADN de las células frente a los daños que pueden provocar las mutaciones o el cáncer de piel. Si te pones moreno, la piel está haciendo su trabajo y, sobre todo, las células, adaptándose a la perfección al sol.

Factores genéticos

Los factores genéticos son muy importante en el bronceado. Cada persona cuenta con un tono diferente y depende de la herencia genética. La población con ascendencia mediterránea suele desarrollar más melanocitos y producen más melanina, así que el resultado será una piel más oscura. Con los años, se mantiene la predisposición genética, pero cambia la capacidad de respuesta por el envejecimiento celular y la acumulación de daños solares.

El efecto de la memoria de la piel

La piel cuenta con una memoria que va alimentándose a lo largo de los años vividos. Esta recuerda la exposición solar en forma de microdaños en el ADN y en las células cutáneas. En la infancia, estos son menores y la respuesta es más saludable y uniforme al sol. Sin embargo, en la edad adulta ya ha acumulado mucha exposición y las células ya funcionan con menos eficacia. Además, la melanina es menos homogénea. Esto se traduce en manchas, quemaduras o, simplemente, dificultad para mantener el bronceado.

Diferencias de bronceado entre niños y adultos

Existen muchas diferencias entre el bronceado de los niños y el de los adultos. Por ejemplo, la velocidad, que es más rápida durante la infancia. La duración es mayor en los más pequeños y suele durar varias semanas, frente a los adultos que suele desaparecer mucho antes. La uniformidad cambia, ya que aparecen más manchas o irregularidades en una piel más madura debido a la memoria que tiene y a los daños causados en forma de quemaduras a lo largo de los años. La respuesta del sol en ellos en más agresiva y es muy común el enrojecimiento. Así que por ello, es necesario el uso de protector solar cada dos horas y un bote debe durar una semana aproximadamente si se aplica la cantidad adecuada.

