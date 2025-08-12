Qué hacer para evitar inhalar humo si un incendio llega cerca de casa

Un incendio cerca de tu vivienda puede convertirse en una situación de riesgo. En pocos minutos, puede expandirse fácilmente y la inhalación de humo es muy común y representa una gran amenaza para la población. De hecho, la mayoría de muertes en incendios no ocurre por quemaduras, sino por la inhalación de humo y gases tóxicos. Gracias al protocolo que se debe seguir cuando pase esto, se podrá tener más opciones de sobrevivir y proteger a las personas que viven en el hogar.

Protocolo de actuación en caso de incendio

En primer lugar, se debe mantener la calma y examinar donde está el incendio y qué magnitud tiene. Aunque la intención intuitiva sea huir, en algunos casos puede resultar peligroso, siendo lo más adecuado quedarse en casa. Seguidamente, se debe avisar a emergencias y comentar la situación. La siguiente actuación es cerrar puertas y ventanas para reducir la entrada de humo y limitar el flujo oxígeno para que no alimente las llamas. Si es fuera de la habitación, la colocación de toallas húmedas es clave, aunque otras opciones son sabanas o trapos empapados.

Después de poner los trapos empapados, será necesario que se tape nariz y boca con un paño húmedo porque ayuda a filtrar las partículas y humedecer el aire inhalado. La mejor opción es mantenerse agachados porque el humo y los gases calientes ascienden. En el caso de tener que desplazarse se debería hacer agachado para así no perder el conocimiento. Si se está atrapado, colocarse al lado de la ventana y agitar una tela de color blanco y utilizar una linterna para que los bomberos puedan vislumbrar. Por supuesto, no se debe usar ascensores porque puede haber riesgo de cortes eléctricos y quedarse encerrados. Para la preparación previa, la instalación de detectores de humo, tener varias rutas de evacuación o tener un extintor son claves para sobrevivir.

El humo como enemigo invisible en un incendio

El humo es el responsable del 80% de las muertes en incendios. No es solo humo, ya que se mezcla con otras partículas y gases tóxicos, resultados de la combustión de los materiales. Este contiene monóxido de carbono que sustituye al oxígeno en sangre y provoca la hipoxia, falta de oxígeno y la pérdida de conciencia; cianuro de hidrógeno que interfiere en el uso del oxígeno; dióxido de carbono que acelera la respiración, provocando la inhalación de más toxinas y otras partículas que causan irritación pulmonar y bloquean el intercambio de oxígeno.

Efectos sobre el organismo

Se sigue un proceso gradual y a más inhalación, peor serán los efectos sobre el organismo. En segundos, se produce una irritación ocular, tos y dificultad en la respiración; en minutos la situación se agrava y se produce desorientación, dolor de cabeza y mareos y en casos más graves se puede perder el conocimiento y ocasionar un paro respiratorio.

