6.000 euros al mes por un fármaco: el drama de las personas con un tipo de cáncer de colon metastásico

El cáncer, en todas sus formas y manifestaciones, representa una batalla física, emocional y económica para aquellos que lo enfrentan. En este último escenario, al drama que ya supone un diagnóstico de esta enfermedad, existen diversas variantes que requieren de un tratamiento inasumible a nivel económico para muchos pacientes. Entre ellas, el cáncer de colon metastásico con mutación en el gen BRAF. La alteración genética denominada V600E se localiza en aproximadamente el 10% de los casos de cáncer colorrectal metastásico y está vinculada a resultados especialmente desventajosos en términos de la evolución de los pacientes. La complejidad clínica se ha convertido en un obstáculo desafiante para los médicos y los pacientes en la investigación. Sin embargo, lo que hace que este desafío sea aún más abrumador es el alto costo del tratamiento necesario para abordar esta situación, cuya factura puede elevarse a 6.000 euros al mes para este tipo de casos clínicos por un tratamiento combinado (que incluye encorafenib y cetuximab) disponible en el país pero sin financiación pública.

La situación se torna aún más apremiante cuando se considera que el tratamiento del cáncer es un proceso continuo y prolongado. Los gastos mensuales acumulativos pueden convertirse en una carga insostenible a lo largo del tiempo, lo que pone en peligro el acceso a la atención médica esencial y afecta la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, según indican varios profesionales, este tratamiento podría alargar la supervivencia hasta tres meses en los pacientes con un pronóstico peor. Pero, ¿Qué dicen desde el Ministerio?

¿Por qué no se financia?

El oncólogo Jorge Aparicio, quien ocupa la presidencia del Grupo Español Multidisciplinario en Cáncer Digestivo (GEMCAD), ha comunicado, en declaraciones a EFE, que su grupo ha remitido cartas al Ministerio de Sanidad con el propósito de que reconsideren su decisión. En estas comunicaciones, se detalla que la terapia combinada en cuestión exhibe una eficacia "significativamente superior" a los tratamientos convencionales, lo cual resulta especialmente benéfico para aquellos pacientes con un pronóstico desfavorable. La estrategia terapéutica adoptada es un ejemplo de medicina de precisión, dado que se enfoca en un perfil molecular específico. Se fundamenta en el estudio internacional BEACON, una fase III que ha demostrado un aumento de la supervivencia en tres meses para el grupo sometido a la nueva combinación en comparación con aquellos que siguieron el tratamiento tradicional. Enfatiza que en el ámbito de la oncología, una diferencia de tres meses en la mediana de supervivencia se considera significativa, constituyendo un beneficio de gran relevancia. Además, subraya que esta cifra refleja un promedio, indicando que existen pacientes que pueden experimentar una prolongación mucho mayor en su vida debido a este tratamiento. Un aspecto destacable es que esta mejora en la supervivencia se acompaña de efectos tóxicos reducidos en comparación con los asociados a la quimioterapia. En respuesta, en un comunicado emitido después de la reunión del 2 de marzo de 2023, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos decidió no proporcionar financiamiento al medicamento mencionado. Esta determinación se basó en la consideración de la disponibilidad de medicamentos o alternativas terapéuticas similares a un costo menor o con un gasto de tratamiento más reducido, así como en la aplicación de criterios de control del gasto público y la evaluación de su impacto en el presupuesto.

Por su parte, el Ministerio ha contestado que ''se puede abrir el dossier en cualquier momento cuando hay algo nuevo que lo motive: por ejemplo, un conocimiento nuevo generado que resuelva total o parcialmente las incertidumbres que se tomaron en consideración para la decisión, o una nueva oferta económica por parte del laboratorio'', según indican esto podría aplicarse a todo tipo de medicamentos.

Sanidad también ha señalado que, de forma general, ''los medicamentos no financiados no deben ser utilizados de forma regular, pero podría aplicarse una evaluación caso a caso en función de las alternativas'', un escenario que tendrán que valorar para adaptarla a estos casos y cuya valoración tendrá que volver a ser replanteada.

Los desafíos de este tipo de cáncer

La proteína BRAF forma parte de una vía de señalización en las células, siendo esencial para su multiplicación y supervivencia. En diversos tipos de cáncer, la mutación V600E en el gen BRAF provoca la sobreactivación de la proteína, desencadenando un crecimiento celular incontrolado y originando la enfermedad.

Aunque los medicamentos que inhiben el gen BRAF han demostrado su eficacia contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el melanoma que presentan la mutación V600E en BRAF, los autores de la revista New England Journal of Medicine (NEJM) señalaron que "los inhibidores de BRAF por sí solos tienen una eficacia limitada en el cáncer colorrectal con la mutación V600E en BRAF".

Los últimos tratamientos que mostraron una mayor esperanza resultaron de la combinación de tres medicamentos, que consiste en encorafenib (Braftovi), cetuximab (Erbitux) y binimetinib (Mektovi). Estos pacientes sobrevivieron cerca de cuatro meses adicionales en comparación con aquellos que se sometieron a los tratamientos tradicionales para el cáncer colorrectal avanzado.