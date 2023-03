Según datos ofrecidos por el portal especializado cancer.org, el cáncer de colorrectal ya es el tercer cáncer más diagnosticado en el mundo, sin tener en cuenta a los cánceres de piel. De hecho, estas estimaciones apuntan a que el riesgo de padecer este tipo de enfermedad es de 1 en 23 para los hombres y 1 en 26 para las mujeres, siendo el riesgo menor en las mujeres.

Este tipo de cáncer también es uno de los que causa más muertes en nuestros país, tal y como establece el Instituto Nacional de Estadística, situándolo como el segundo tumor con mayor número de muertes. Asimismo, según los últimos estudios, aunque el cáncer de colon es más predominante en el tramo de edad correspondiente a las personas mayores, en la franja entre los 70 y los 71 años, cada vez es mayor el incremento de casos de los 20 a los 49 años.

¿Por qué están aumentando los casos de cáncer de colon entre los jóvenes?

Aunque esta tendencia se encuentra al alza, es cierto que aun es reciente para arrojar datos significativos en cuanto a qué se encuentra detrás como causa principal. Existen diversos factores que podrían estar detrás de este aumento de casos de cáncer de colon en personas situadas en una franja de edad menor a la asociada como factor de riesgo de esta enfermedad, la cual se encuentra en una edad mayor a los 50 años.

Uno de los más determinantes es la dieta, puesto que una mala alimentación, especialmente una donde predominen los ultraprocesados, puede ser en gran parte responsable de este incremento. Este tipo de dietas también influyen en el crecimiento de este tipo de tumores. Por otro lado, aspectos como el tabaco, el alcohol o incluso el estrés podrían afectar a la microbiota, induciendo de forma directa en el desarrollo de este cáncer. La actual vida sedentaria de muchos jóvenes también puede encontrarse detrás de este aumento, así como la baja ingesta de vegetales.

Sin embargo, aunque el número de casos en personas jóvenes va en aumento, también se ha incrementado los programas de cribado, fomentando la prevención del cáncer de colon y recto y pudiendo frenarlo a tiempo. Para estas pruebas se opta por una prueba de sangre oculta en las haces. No será hasta obtener un diagnóstico positivo cuando se realice una colonoscopia, mediante la cual pueden detectarse pólipos y realizar su posterior análisis. No obstante, estos programas suelen realizarse en mayores de 50 años, por lo que es muy recomendable que las personas más jóvenes accedan a estas pruebas, puesto que el cáncer de colon es un tipo de cáncer que no cuenta con una sintomatología agresiva en sus primeras fases. Una detección precoz, junto a una dieta saludable y una vida más activa, pueden ser claves para evitar la extensión de este cáncer.