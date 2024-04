Ahí se encuentra el mayor rasgo de identidad de las personas que marcará la diferencia en la manera de comunicarnos

Seguro que muchas veces has interpretado o te han interpretado mal unas palabras por el tono empleado. Es el clásico "No es lo que dices, sino como lo dices". Ahí es donde destaca la importancia de nuestra voz, un instrumento tan personal que muchas veces no le damos la importancia ni el lugar que merece.

Los que sí han mostrado este interés son los especialistas de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello que hoy, Día Mundial de la Voz, prestan la suya para recordarnos la importancia de la voz y lo indispensable que es en nuestra identidad porque podremos cambiar muchas cosas de nosotros, pero a no ser que pasemos por el quirófano, la voz es la simbología más clara de la propia personalidad.

Así es como estos profesionales han creado este año el lema "Mi voz es mi identidad". Según el doctor Juan Carlos Casado, presidente de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC, "una voz modulada y agradable se relaciona con un mayor éxito tanto en el ámbito laboral como en el personal". Sin embargo, "trastornos de la voz como la puberfonía pueden generar dificultades laborales al proyectar una imagen de fragilidad y falta de autoridad".

Herramienta de comunicación

El tono de voz transmite muchas cosas. Una persona que lo usa de manera tranquila y pausada, te aportará quietud y calma. Por el contrario, una persona que tiene un tono de voz autoritario te hará apretar la mandíbula y estar en tensión. Aquí es donde se marca la diferencia en el resultado de poder entendernos. Aquí es donde está la diferencia en la reacción del interlocutor porque no es lo mismo decirlo de una manera que de otra.

El tono de voz da mucha información sobre las personas, incluso si esa persona no habla el mismo idioma que tú. Tan solo con su tono de voz puedes sentir cómo será esa persona y viceversa. Pero no es solo eso. La voz puede transformar el curso de muchas vidas. Por ejemplo: ¿sabías que sirve como evidencia en un juicio? Es una prueba tan confiable que significa mucho más y aporta muchísima más información, incluso, que una huella dactilar.

El tono de voz es una parte inmaterial que contiene información muy precisa acerca de quiénes somos, de cómo nos queremos relacionar y qué tipo de relación queremos tener con las personas que estamos interactuando. Por ejemplo, si la voz es fría y cortante, impone distancias. En cambio, si es cálida y susurrante, invita al acercamiento.

Reflejo de las emociones

La voz también habla de nuestras emociones. También puede ser el espejo del alma. Una voz temblorosa por parte de una persona a la que le desborda una situación puede hablar de sus miedos. Las Universidades de Goettingen, en Copenhage y la Universidad de Toronto en Canadá van más allá y explican, a través de un trabajo realizado con 2200 personas en 4 países diferentes, cómo el tono de voz refleja el estado de ánimo de las personas. Veamos algunos ejemplos: