Daltonismo: Vivir sin percibir bien los colores

El daltonismo o discromatopsia es una alteración visual que afecta a la percepción de algunos colores. Las personas daltónicas no distinguen ciertos colores y no lo ven todo igual, ven tonos diferentes pero que no se pueden asociar a los colores reales.

El daltonismo es una condición relativamente común en los hombres (afecta a en torno a un 8%) y más rara en las mujeres (cerca del 0,5%). Aunque por lo general se considera que no afecta negativamente en la vida diaria, lo cierto es que puede ser impedimento para el ejercicio de varias profesiones e incluso puede llegar impedir la lectura correcta de los semáforos. Quienes lo sufren suelen tener dificultades para distinguir algunos tonos de determinados colores, generalmente del rojo y del verde. A grandes rasgos sería como ver un televisor en el que se han alterado determinados sensores del color y lo que vemos son diferentes tonos de grises o marrones.

¿Qué es el daltonismo y cuáles son sus causas?

El daltonismo es una alteración genética que afecta a la capacidad de distinguir los colores. Se da en grados muy variables en una persona, que van desde una ligera distorsión hasta la incapacidad para distinguir cualquier color (acromatopsia).

El mal funcionamiento o la falta de algunas células fotosensibles —conos— de la retina provocan que las personas con daltonismo vean el mundo de una forma distinta a los demás. Hay tres tipos de conos: los sensibles al color rojo, los sensibles al verde y los sensibles al azul. Cuando alguno (o varios) de los tipos no produce pigmento por el daltonismo, la persona afectada pierde capacidad de distinguir ese o esos colores primarios y los secundarios que se formen a partir de ellos.

En concreto, se transmite por un alelo recesivo ligado al cromosoma X (uno de los que forman el par que determina el sexo cromosómico). Si un varón hereda un cromosoma X alterado, será daltónico; por su parte, una mujer sólo será daltónica si tiene los dos cromosomas alterados. Es por esto que es mucho más frecuente en hombres.

Tipos de daltonismo

Existen diferentes tipos de daltonismo en función del color o colores que no se perciben correctamente:

Monocromático

El monocromatismo o acromatismo se da cuando solo existe uno de los pigmentos de los conos o no existe ninguno. La visión queda reducida a una única dimensión de color. Es muy poco frecuente.

Dicromático

Es debida a una alteración en uno de los tres mecanismos esenciales del color. Existen tres tipos:

Deuteranopia : ausencia de la percepción del color verde .

: ausencia de la percepción del color . Protanopia : ausencia de los conos que perciben el color rojo .

: ausencia de los conos que perciben el color . Tritanopia: están ausentes los fotorreceptores que codifican el color azul.

Tricromático anómalo

Los tres tipos de conos están presentes, pero con una función alterada que hace que se confundan unos colores con otros. Este tipo de daltonismo es el más frecuente.