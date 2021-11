Priapismo: La dolorosa erección que puede durar más de 4 horas. ¿Cómo se produce?, y ¿cuál es su tratamiento?

El priapismo es una patología que implica erecciones prolongadas que no están asociada a la estimulación sexual, y pueden durar entre horas y varios días. Normalmente, suele suceder como síntoma de una enfermedad, y puede llegar a causar daños irreversibles, o graves secuelas como la disfunción eréctil, si no se trata a tiempo. Afecta, sobre todo, a hombres en la tercera etapa de la vida y, aunque es infrecuente, suele ser muy dolorosa. Requiere atención médica de urgencia. Pero, ¿Cómo sucede?, y ¿cuál es su tratamiento?

TIPOS

Los síntomas del priapismo varían según el tipo de priapismo. Los dos tipos principales de priapismo son el isquémico y el no isquémico.

Priapismo isquémico

El priapismo isquémico, también denominado priapismo de bajo flujo, es el resultado de la incapacidad de la sangre para salir del pene. La sangre queda atrapada en el pene porque no puede salir de las venas que se encuentran en su interior o porque existe algún problema con la contracción de los músculos lisos dentro del tejido eréctil del pene. El priapismo isquémico es el tipo más común de priapismo y requiere atención médica inmediata para prevenir complicaciones como consecuencia de la falta del oxígeno suficiente en el tejido peniano.

Los signos y síntomas incluyen los siguientes:

Erección que dura más de cuatro horas o que no está relacionada con el interés o la estimulación sexual

Cuerpo del pene rígido, pero la punta (glande) está blanda

Dolor en el pene, que empeora progresivamente

Priapismo no isquémico

Con menor frecuencia, el priapismo se debe a una desregulación del flujo arterial (es decir, flujo elevado), que se produce como resultado de la formación de una fístula arterial después de un traumatismo. El priapismo no isquémico no es doloroso y no produce necrosis. La disfunción eréctil posterior es común.

Los signos y síntomas incluyen los siguientes:

Erección que dura más de cuatro horas o que no está relacionada con el interés o la estimulación sexual

Cuerpo del pene erecto pero no completamente rígido

No suele ser doloroso

CAUSAS

El pene se llena de sangre y tiene una erección. Cuando la estimulación termina la sangre fluye hacia fuera y el pene retorna a su estado flácido. En el priapismo la erección persiste. Esto sucede poruqe alguna parte de este sistema, como la sangre, los vasos sanguíneos, los músculos lisos o los nervios, cambia el flujo sanguíneo normal y persiste la erección.

La incidencia de esta enfermedad se sitúa en los 1,5 casos por cada 100.000 hombres en un año. En los varones de entre 40 y 50 años esta incidencia aumenta hasta 2,9 casos por cada 100.000 hombres en un año.

Y aunque es poco frecuente sus causas atienden a varias razones:

Células falciformes

Aunque el priapismo es una afección poco común en general, ocurre comúnmente en ciertos grupos, como las personas que tienen la enfermedad de células falciformes.

Las enfermedades relacionadas con las células falciformes son un grupo de trastornos hereditarios de los glóbulos rojos. Si la tiene, hay un problema con su hemoglobina. La hemoglobina es una proteína en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno por todo el cuerpo.

En la enfermedad de células falciformes, la hemoglobina tiene forma de barras rígidas dentro de los glóbulos rojos. Esto cambia la forma de los glóbulos rojos que hace que en su paso por las venas se rompan fácilmente y mueran, dejando al organismo con muy pocos de ellos.

También, aunque en menor medida, puede ser por otros trastornos en la sangre más graves como leucemia o (discrasias sanguíneas), como la talasemia y el mieloma múltiple

LESIONES

Una causa frecuente del priapismo no isquémico es un traumatismo o lesión en el pene, la pelvis o el perineo.

EXCESO DE MEDICINAS, ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS

Una sobredosis de viagra o de otras medicinas, así como el abuso de alcohol y drogas (en especial la marihuana, cocaína o la heroína), puede inducir a esto.

En el caso del consumo de medicamentos, suelen darse con los tratamientos hormonales con testosterona, los antidepresivos, aquellos para el control de la presión sanguínea o los tratamientos para la disfunción eréctil. También algunos anticoagulantes, como la warfarina (Jantoven) y la heparina o los medicamentos utilizados para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad

TRATAMIENTO

El priapismo isquémico puede causar complicaciones graves. La sangre atrapada en el pene carece de oxígeno. Cuando una erección dura demasiado, por lo general, más de cuatro horas, esta falta de oxígeno puede comenzar a dañar o destruir los tejidos del pene. El priapismo no tratado puede causar disfunción eréctil.

El priapismo no isquémico normalmente desaparecerá sin necesidad de tratamiento, y como no hay peligro de que dañe el pene, se puede esperar a que baje la erección, incluso aplicar hielo en el perineo para facilitarlo.

Para tratarlo en sus casos más graves y evitar males mayores, los tratamientos disponibles son:

- Técnica de Winter: que consiste en hacer orificios en el glande con un bisturí, a fin de tratar de drenar la sangre y lavar con suelo salino para que baje la erección.

-Medicamentos. Un medicamento, como fenilefrina, puede inyectarse en el pene. Este medicamento estrecha los vasos sanguíneos que llevan sangre al pene. Esta acción permite que los vasos sanguíneos que extraen la sangre del pene se abran, lo que contribuye a la salida del flujo de sangre del pene. Este tratamiento se puede repetir varias veces de ser necesario.