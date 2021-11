Pasos para prevenir lesiones, hongos e infecciones vaginales en el posparto

Durante los primeros días del postparto debemos prestar especial atención a la higiene íntima. Y aunque traer al mundo un bebé convierte cualquier plano vital en secundario, la nueva madre no debe olvidar su propio cuidado y en especial en lo que respecta a la recuperación de su zona íntima, que durante esta etapa está más expuesta a sufrir lesiones, hongos e infecciones vaginales.

Si no has sufrido desgarros o episiotomías durante la salida del bebé, no vas a tener muchos problemas y en torno a las 3 semanas de postparto la vagina volverá a su estado normal. Sin embargo, son muchas las mujeres que se desgarran o a las que se les hace episiotomía. Si esto ocurre deberemos vigilar los puntos y condicionar ciertos movimientos por el dolor de la herida.

Asimismo, seguir ciertas pautas e indicaciones puede ser de mucha ayuda para mantener una buena salud íntima,evitar complicaciones derivadas y acelerar la recuperación.

PASOS PARA UNA BUENA SALUD ÍNTIMA TRAS EL POSPARTO

Intentar hacer pipí siempre que se pueda e incluso no esperar a que se tengan ganas.

e incluso no esperar a que se tengan ganas. Realizar dos lavados diarios y después de ir al baño: el consejo es enjuagar con abundante agua fría después de cada micción , para aliviar incluso los puntos. Una vez te hayas lavado es importante secar siempre muy bien para que las suturas no queden húmedas. Para ello debes usar una toalla dando pequeños toquecitos y sin frotar.

y después de ir al baño: el consejo es enjuagar con abundante después de cada micción , para aliviar incluso los puntos. Una vez te hayas lavado es importante secar siempre muy bien para que las suturas no queden húmedas. Para ello debes usar una toalla dando pequeños toquecitos y sin frotar. Utiliza un gel específico para la zona. Mejor si tiene propiedades antisépticas, hidratantes y calmantes.

E l lavado debes realizarlo de delante hacia detrás para evitar bacterias que podrían ocasionarte infecciones. Esta práctica se recomienda siempre en la higiene íntima, no sólo durante el postparto.

para evitar bacterias que podrían ocasionarte infecciones. Esta práctica se recomienda siempre en la higiene íntima, no sólo durante el postparto. Evita bañarte en estos primeros días, mejor la ducha. Para que el sangrado vaginal y los loquios, propios del puerperio, no humedezcan en exceso la zona, cámbiate frecuentemente de compresa.

en estos primeros días, mejor la ducha. Para que el sangrado vaginal y los loquios, propios del puerperio, no humedezcan en exceso la zona, cámbiate frecuentemente de compresa. Utiliza compresas de algodón. Si tienes dudas, consulta con tu farmacéutico.

Evita costuras y tejidos que no sean naturales en tu ropa interior. Lo mejor, que sea de algodón y no aprieten. También puedes evitarla durante los primeros días para estar en casa.

en tu ropa interior. Lo mejor, que sea de algodón y no aprieten. También puedes evitarla durante los primeros días para estar en casa. No temas tener una evacuación intestinal, es importante que seas regular para evitar que las heces se vuelvan demasiado duras y se esfuercen excesivamente.