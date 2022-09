Signos para identificar si padeces el síndrome de 'la niña buena'

Cuando la expresión de la individualidad se reprime desde el inicio, estas mujeres sufren importantes secuelas en la vida adulta. En el futuro, su vida suele girar en torno a la lucha por la perfección. Hacen todo bien, buscan el consenso, por gustar a todo el mundo, complacer sus deseos etc. Nada les asusta más que la crítica o el rechazo.

Esto las lleva a infravalorarse y sacrificar sus opiniones u emociones en detrimento de la armonía o el los deseos de los demás. No se atreven a discrepar o debatir nada. Mantienen siempre la misma actitud de simpatía, amabilidad, cercanía, amabilidad y empatía. Estas cualidades pueden no parecer un problema, siempre y cuando no se sean un comportamiento mecánico que se imponga o silencie otras aspiraciones o deseos.