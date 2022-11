Simvastatina, ¿qué hay que saber sobre este medicamento para el colesterol?

La acumulación de colesterol malo puede provocar la disminuición del riego sanguíneo y puede afectar a órganos como el corazón o el cerebro. Por ello existen medicamentos como la simvastatina que se usan para su reducción.

¿Qué es la simvastatina y a quién es recetada?

La simvastatina es un medicamento que pertenece al grupo de los inhibidores de la hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa. Su función es reducir tanto los triglicéridos, como los lípidos y el colesterol LDL (el malo) en sangre, al tiempo que aumenta el colesterol de lipoproteínas de alta densidad en sangre (el colesterol bueno). Y acompañado de un alimentación más saludable, pérdida de peso y ejercicio regular permite reducir el riesgo de accidentes cardiovasculares. También se receta para menores entre 10 y 17 años que tengan hipercolesterolemia homocigótica familiar, una enfermedad que impide la normal eliminación del colesterol del cuerpo.

Este medicamento, que se comercializa en forma de pastillas, actúa retrasando la producción de colesterol en el cuerpo para disminuir las cantidades del mismo que se pueden acumular en las paredes arteriales y bloquear el riego sanguíneo.

Lo que hay que saber antes de tomar simvastatina

Es importante leer los componentes del medicamento para saber si hay alguno que pueda producir una alergia al paciente. Además, como indican desde Medlineplus, es importante comunicar los medicamentos (con o sin receta) que se toman de forma regular y especialmente si se toman antimicóticos (como Sporanox, Nizoral o Noxafil).

Se trata de un medicamento que se metaboliza en el hígado, por lo que si se tiene problemas hepáticos es importante avisar de antemano para poder realizar un seguimiento ante posibles daños en este órgano.

Es importante también avisar si se encuentra embarazada o planea estarlo, puesto que puede dañar al feto. Según recomiendan desde Medlineplus, se puede tratar este tema con su médico para ver qué tipo de métodos anticonceptivos son mejores para la situación y si se quedara embarazara durante el tratamiento, este debería suspenderse de inmediato y contactar con el médico de inmediato.

También es importante tener en cuenta que algunas bebidas alcohólicas pueden aumentar el riesgo de sufrir efectos adversos serios, por lo que es recomendable consultar sobre qué tipos de bebidas y cantidades se pueden consumir durante el tratamiento.

Posibles efectos adversos

Los más comunes y que en principio no deberían ser causa de preocupación (a no ser que se presenten de forma grave o no desaparezcan) son: estreñimiento, dolor de estómago, náuseas, dolor de cabeza, confusión y pérdida de memoria, picor y piel enrojecida.

Sin embargo, si se dan algunos de los siguientes es necesario acudir al médico de forma urgente: