Tener demasiado tiempo libre no implica que aumenten los niveles de felicidad y de bienestar

En numerosas ocasiones deseamos disponer del tiempo suficiente para no realizar nuestras tareas diarias a la ligera o, por el contrario, rebajar la presión y el estrés que supone finalizarlas. Determinadas circunstancias del día a día provoca que gran parte de la población desee disponer de más de 24 horas al día.

La ciencia vuelve a desmentir uno de los mitos más extendidos a lo largo del tiempo. No en vano, al contrario de la creencia popular, según una reciente investigación publicada en la revista especializada 'Journal of Personality and Social Psychology' disponer de más tiempo libre no se traduce en una mejora en nuestros niveles de felicidad y bienestar.

Sin propósitos no hay bienestar

Según Marissa Sharif, autora principal de la investigación y profesora de marketing en The Wharton School, no es bienestar lo que nos proporciona precisamente demasiadas horas libres: "Descubrimos que tener una escasez de horas discrecionales en el día resulta en un mayor estrés y un menor bienestar subjetivo".

Si bien no disponer de tiempo para realizar numerosas o arduas tareas es perjudicial, también lo es disponer de demasiado tiempo libre. Lo ideal, según Sharif, es encontrar el punto medio en la balanza entre ambos, dado que "tener demasiado tiempo se asociaba con un menor bienestar subjetivo debido a una falta de sentido de productividad y propósito".

Para realizar la investigación, se lograron analizar los datos de 21.376 personas de Estados Unidos, obteniendo la información mediante una macroencuesta realizada entre 2012 y 2013. Las preguntas recogidas en dicho test contenían detalles sobre las actividades y tareas que realizaron los participantes el día antes, así como la duración y en cuanto estimaban el estado de su bienestar durante esos momentos. Con dicha información, los investigadores pudieron extraer la conclusión de que al aumentar el tiempo de ocio también lo hace de manera equitativa el bienestar, de manera que "se estabilizaba aproximadamente a las dos horas y comenzaba a disminuir después de las cinco horas".

Al mismo tiempo, el equipo realizó un análisis de hasta 13.639 estadounidenses trabajadores participantes entre 1992 y 200 del Estudio Nacional de la Fuerza laboral Cambiante. Para obtener los datos, se les realizó la misma encuesta. No obstante, los niveles de tiempo libre asociados con un mayor nivel de bienestar crecieron, "pero solo hasta cierto punto".

"Aunque nuestra investigación se centró en la relación entre la cantidad de tiempo discrecional y el bienestar subjetivo, nuestra exploración adicional sobre cómo las personas gastan su tiempo discrecional resultó reveladora", aclaró Marissa Sharif. Por ello, la especialista recomienda, en base al estudio, "terminar con días enteros libres para llenar a discreción puede dejar a uno igualmente infeliz". De igual manera, para personas ociosas o sin trabajo, la investigación ha demostrado que este colectivo "se beneficiarían si dedicaran su nuevo tiempo a un propósito".