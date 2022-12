'Virus del camello': ¿Puede llegar a Europa el 'coronavirus' letal que ha puesto en peligro el Mundial de Qatar?

libres de restricciones de los últimos años, desde que el coronavirus pusiera en 'jaque' todo tipo de celebraciones y tradiciones. Aunque su estela sigue dejándose ver y su interferencia con otros virus respiratorios estacionales está provocando una oleada de asistencias e ingresos hospitalarios, las Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), que fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudí y que, según algunos medios internacionales, ha afectado a algunos jugadores de la selección francesa en este Mundial, poniendo incluso en peligro la final que se está disputando esta misma tarde. Estamos a tan solo unos días de celebrar las navidades más 'normales' yde los últimos años, desde que el coronavirus pusiera en 'jaque' todo tipo de celebraciones y tradiciones. Aunque su estela sigue dejándose ver y suestacionales está provocando una oleada de asistencias e ingresos hospitalarios, las campañas de vacunación parecen estar surtiendo efecto en lo que a virulencia se refiere. Ahora, si la sombra de su amenaza parecía atenuarse, otro protagonista de su familia parece haber hecho acto de presencia en otra celebración multitudinaria: el Mundial de Qatar. Se trata delMERS), que fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudí y que, según algunos medios internacionales, ha afectado a algunos jugadores de laen este Mundial, poniendo incluso en peligro la final que se está disputando esta misma tarde.

El propio Didier Deschamps, seleccionador galo, confirmaba que algunos de sus jugadores habían experimentado síntomas como la fiebre o tos, y que la gran preocupación es que el virus, no identificado aún, no se extienda a más jugadores: "Estamos teniendo todos los cuidados posibles para que el virus no se propague al resto de la plantilla", apuntó el técnico francés. De hecho, los jugadores Adrien Rabiot y Dayot Upamecano ya se perdieron el partido contra Marruecos. Más tarde, Kingsley Coman también también presentó síntomas. A esto se sumó que la pareja defensiva central Raphael Varane e Ibrahima Konate no se entrenaron con el equipo a tan solo dos días de disputar la final.

Hasta ahora, no se ha confirmado el contagio. Eso sí, el cuerpo médico francés apunta a la bajada de las temperaturas en Doha en los últimos días y el aire acondicionado, muy fuerte en el interior de muchos lugares, como las causas que han propiciado el malestar de los jugadores.

letalidad y contagiosidad de este virus es más más agresiva que el coronavirus y no existe tratamiento en la actualidad (pese a que se detectó hace más de una década. Según la OMS, se trata de un virus zoonótico, es decir, que se transmite de los animales a las personas por contacto directo o indirecto con ellos. Las zonas de mayor actividad han sido históricamente el Oriente Medio, África y el sur de Asia. Pero, ¿podría llegar a Europa después de la gran afluencia de espectadores y visitantes de todo el mundo en el país asiático? Sin embargo, ante la posibilidad de contagio, la preocupación va más allá de lo deportivo. Y es que lay contagiosidad de este virus es másy no existe tratamiento en la actualidad (pese a que se detectó hace más de una década. Según la, se trata de un virus zoonótico, es decir, que se transmite de los apor contacto directo o indirecto con ellos. Las zonas de mayor actividad han sido históricamente el Oriente Medio, África y el sur de Asia. Pero,

¿Hay posibilidad de transmisión masiva?

Según ha explicado algunos expertos, este 'coronavirus' los principales vehículos de transmisión son camellos y dromedarios. Por ello, desde el principio del Mundial, autoridades como las británicas y australianas ya alertaron de su peligro y pidieron a sus nacionales alejarse de estos animales y vigilaran los síntomas asociados.

Ante la posibilidad de un contagio masivo, las autoridades tranquilizan a la población ya que, pese a que su pico de contagio fue entre los años 2012-2013, todavía puede darse algún caso aislado que no supone un riesgo para la población global. Más aún después de las medidas que ya conocemos tras la pandemia de coronavirus. El aislamiento y las medidas de higiene previenen en gran medida su transmisión.

En este sentido, el infectólogo Lautaro de Vedia, expresó a Infobae que ''creo que no es para asustarse, siempre los infectólogos estamos al tanto cuando hay un paciente que viaja, es lógico, uno toma en cuenta las infecciones del lugar, la famosa medicina del viajero. Pero no creo que sea un tema que deba generar preocupación''.

Otro infectólogo, Hugo Pizzi, expresó a otro medio latinoamericano, que los contagios se producían en mayor medida del animal al hombree pero que ''es casi excepcional el contagio de hombre a hombre", un factor que reduce en gran medida la posibilidad de un contagio masivo. Eso sí, apunta que el virus ''tiene un índice de mortalidad de entre el 20 y el 30 por ciento'' y que las personas que tienen una comorbilidad previa, suelen ser los mayores perjudicados por sus síntomas.

Pizzi señala que pese a que su presencia se ha extendido a 20 países, se cuenta con pocos casos. Hasta ahora se encuentra por la zona de Medio Oriente. En lo que refiere a nuestro continente, a lo largo de 2013 países como Reino Unido, Francia, Túnez o España identificaron casos de la enfermedad, aunque la epidemia previa de SARS, tranquilizó el escenario y proporcionó herramientas para atajar la situación sin ningún riesgo.

Por tanto, y resumiendo la situación, la buena noticia es que, como hemos mencionado, el virus tiene las alas muy cortas y no parece llegar muy lejos. Y aunque podría causar brotes en muchos sitios, lo esperable es que (si no hay variantes con mutaciones significativas) sea fácilmente controlable. Eso sí, no bajar la guardia y poner medidas de control sobre todo en la exposición a los vehículos de transmisión zoonóticos, será esencial para frenar cualquier posibilidad, por remota que sea, de expansión.

Síntomas y tratamiento