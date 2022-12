Los alimentos navideños que más engordan y provocan acidez

La Navidad es un acontecimiento cargado de grandes festines y eventos culinarios. Esto nos lleva a cometer excesos con frecuencia que se traducen en subidas de peso y problemas gastrointestinales. Y es que durante las celebraciones abusamos de salsas, platos azucarados y grasos, especias, café, alcohol y otros alimentos que no consumimos en nuestro menú habitual. Con esto no se quiere lanzar un mensaje de que haya que renunciar a encuentros y placeres navideños, pero sí saber de cuáles no debes abusar para evitar empachos y minimizar los efectos de la cuesta de enero. Aquí te dejamos alimentos que suelen estar presentes en nuestras recetas de Pascua.

Carnes grasas

Las carnes grasas y recetas propias del recetario tradicional de estas fiestas están repletas de platos ricos en grasas saturadas (cochinillo, cordero, cabrito, pato...). Este tipo de grasas son poco toleradas por el estómago en su proceso de digestión y suelen ser más pesadas e indigestas.

Embutidos

Su alto contenido de sodio y compuestos sintéticos pueden irritar el revestimiento del estómago, lo que hace que el ácido del estómago regrese al esófago y provoque acidez. En cuanto a grasas y calorías, los entrantes preferidos para abrir apetito antes de cualquier comida, son famosos por su alto contenido en grasas, sodio y calorías. Los que son habituales en nuestro país como la caña de lomo, el fuet, el salchichón o chorizo suelen tener unas 300 kcal por cada 100 gramos.

Mantequilla

La mantequilla se asocia con la acidez porque la grasa se digiere lentamente y por lo tanto retrasa el vaciado del estómago. Por lo tanto, si se toma en exceso, puede provocar la producción de grandes cantidades de ácido estomacal. Cuando la digestión se ralentiza y la presión en el estómago aumenta, también se puede producir una sensación de pesadez.

Asimismo, la mantequilla tiene fama de ser un producto poco o nada saludable. Está compuesta en un 80% de grasa, el resto es principalmente agua, lo que la convierte en un alimento muy calórico (una cucharada de mantequilla puede contener alrededor de 100 calorías.

Queso

Excepto el queso fresco, los quesos y lácteos enteros suelen ser ricos en grasas, lo que puede provocar una digestión pesada y lenta o causarte acidez. Además, el queso provoca gases y tiene poder inflamatorio. Por otro lado, el queso manchego español es el rey de las calorías y las grasas. No se recomienda consumir más de 40 o 50 gramos diarios.

Tomate

El tomate es conocido por ser uno de los alimentos con mayor contenido en ácidos, por lo que cualquier receta que los contenga puede causar fácilmente acidez estomacal. La acidez se debe a la presencia de diversos ácidos orgánicos, aunque el ácido cítrico es el mayoritario. Por eso es muy común que se reduzca añadiéndole azúcar cuando se cocina alguna salsa.

Fritos

Precisamente por su alto contenido en grasas, aceite provoca que la digestión sea más lenta por la dificultad que al digerirlos. Esto hace más probable que suframos acidez estomacal después de comerlos . Asimismo, los fritos y rebozados favorece el sobrepeso y las patologías cardiovasculares. Por su aporte de grasa, contribuyen al aumento del colesterol, triglicéridos y del porcentaje de grasa corporal.

Salsas

Los componentes de las salsas con las que acompañamos nuestros platos en Navidad, como las cebollas, el pimiento, el ajo, algunas especias o cualquier alimento de estas características, pueden producir ardor o acidez de estómago debido a su fuerte sabor que puede dañar el revestimiento del estómago. Además, la mayoría están compuestas de componentes cargados de calorías, pero nos resultan atractivas porque aportan sabor al paladar y consiguen dar mayor vistosidad a los platos.

Chocolate y dulces navideños

Por último, y no menos importante, el chocolate y los imprescindibles dulces navideños como mantecados, polvorones o bombones, tienen un altísimo contenido en grasas y azúcares. Esto provoca digestiones muy pesadas. Por otro lado, la cafeína que contiene el chocolate puede desencadenar síntomas de acidez y problemas digestivos.

Ni que decir tiene su acción en el aumento de peso. En el caso de los dulces navideños, unos 100 gramos aportan unas 400 kcal y una ración, de aproximadamente 30 gramos, aporta unos 120 kcal.