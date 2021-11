Ya ha empezado la cuenta atrás para Navidad. Y cuando decimos Navidad, nos referimos no solo a los reencuentros, las luces, los villancicos y los regalos. No, también invocamos las comidas de empresa,las fiestas con amigos, cenas familiares y, en definitiva, demás excesos. Todos los años nos hacemos la misma promesa, la de no caer en la tentación de excedernos e ir a medio gas con los buenos hábitos. Al menos, no olvidarlos por completo. Sin embargo, sabemos que esto nunca sucede. Si durante esta temporada vamos a entregarnos a los caprichos, al menos podemos llegar a estas fechas 'a punto'. ¿Y si pones en marcha un plan detox previo para preparar tu cuerpo y no notar tanto las temidas consecuencias? Aquí te aportamos algunas ideas y hábitos saludables para que empieces cuanto antes.

'TIPS' DÉTOX

Esta dieta está pensada para personas sanas, pero no se recomienda a las que tienen patologías previas, están embarazadas o dando el pecho. En cualquier caso, siempre es recomendable consultar con el médico antes de hacer cualquier dieta.

Los planes detox son un recurso factible para mejorar el aspecto físico y, lo que es aún más importante, para prevenir enfermedades. Los siguientes 'tips' y consejos détox que a continuación vamos a detallar, están diseñados para que, a pesar de ser ligeros, te ayuden a no tener hambre durante el día y, así, evitar el picoteo.

Consume más fruta y verdura:

Los alimentos ricos en fibra ayudan a que nuestro aparato digestivo funcione de forma correcta. La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda comer al menos cinco piezas o porciones (o 400 g) de frutas y verduras al día. Una medida que además de ayudarnos a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, nos garantiza la ingesta diaria recomendada de fibra. Replantea tus menús e incorpora un plato de verduras en la comida y la cena, y toma fruta entre horas.

BEBE AGUA

Según los expertos debemos beber al menos dos litros de agua al día. El agua ayuda a eliminar toxinas y favorece el buen funcionamiento de nuestros riñones. La cantidad varía en función de la edad y el organismo de cada quién, pero lo más recomendable es que se cumplan los estándares de hidratación. Solo te aportará beneficios.

MENOS SAL

Ya sabes que la sal ayuda a retener líquidos y por lo tanto entorpece la depuración de toxinas. Si estás en pleno plan de choque, intenta reducir al máximo la ingesta de sal y de alimentos elaborados que suelen ser muy ricos en sal. Adereza con especias y hierbas frescas y necesitarás menos sal

Menos lácteos, azúcares y comida precocinada.

Estos grupos de alimentos son difíciles de digerir y frenan nuestro proceso depurativo. Mención aparte merecen los platos precocinados industriales y los snacks (sobre todo los fritos), que llenan nuestro cuerpo de grasas, sal y conservantes. Estas son las toxinas que estamos precisamente intentando limpiar de nuestro organismo.

HAZ EJERCICIO

El sudor es otra de las formas que tiene nuestro cuerpo de liberar toxinas y metales pesados que ingerimos en las comidas -aunque el porcentaje no es muy elevado-, realizando esa especie de detox natural en nuestro cuerpo. si no tienes tiempo o ganas de ir al gimnasio, piensa en las actividades que puedes reforzar en el día a día: bailar en casa, subir escaleras...

DUERME BIEN

Un buen descanso afecta al peso y al índice de masa corporal (IMC). Por el contrario, dormir mal aumenta los niveles de grelina, conocida como hormona del apetito.

AÑADE ZUMOS DÉTOX

Entre los beneficios de los jugos detox se encuentran el efecto diurético gracias a su alto contenido de fibra y efecto laxante, por lo que también actúa contra la retención de líquidos o el estreñimiento; limpia la piel de toxinas; ayuda a disminuir el colesterol; favorece el sistema inmunológico; regula el azúcar; desintoxica el hígado y por ende ayuda a bajar de peso.

PLAN DÉTOX PARA PREPARAR EL CUERPO A LAS FIESTAS (EJEMPLO)

LUNES

Desayuno. Una pieza de fruta de temporada, infusión y una tostada con aceite de oliva virgen extra, tomate triturado y/o jamón york o pavo bajos en sal.

Una pieza de fruta de temporada, infusión y una tostada con aceite de oliva virgen extra, tomate triturado y/o jamón york o pavo bajos en sal. Media mañana. Yogurt y un puñadito de frutos secos crudos (nueces o almendras).

Yogurt y un puñadito de frutos secos crudos (nueces o almendras). Comida. De primero, legumbres con verduras. De segundo, un pescado azul al horno o a la placha.

De primero, legumbres con verduras. De segundo, un pescado azul al horno o a la placha. Merienda. Una pieza de fruta, infusión y una tostada de pan integral.

Una pieza de fruta, infusión y una tostada de pan integral. Cena. Verduras al vapor y dos filetes de cinta de lomo a la plancha.

MARTES

Desayuno. Una pieza de fruta de temporada y un tazón de leche de avena con cereales integrales.

Una pieza de fruta de temporada y un tazón de leche de avena con cereales integrales. Media mañana. Una infusión y una tostada de pan integral con una loncha de jamón bajo en sal.

Una infusión y una tostada de pan integral con una loncha de jamón bajo en sal. Comida. Espinacas y un filete de pollo a la plancha.

Espinacas y un filete de pollo a la plancha. Merienda Una pieza de fruta, una infusión y dos galletas integrales.

Una pieza de fruta, una infusión y dos galletas integrales. Cena. Crema de verduras y pescado a la plancha.

MIÉRCOLES

Desayuno. Una pieza de fruta de temporada, un yogurt con frutos rojos y una tostada de pan integral con aceite de oliva virgen extra.

Una pieza de fruta de temporada, un yogurt con frutos rojos y una tostada de pan integral con aceite de oliva virgen extra. Media mañana. Infusión y crudités de zanahorias con humus.

Infusión y crudités de zanahorias con humus. Comida. Brócoli al vapor y salmón al horno, a la plancha o al vapor con una patata pequeña asada.

Brócoli al vapor y salmón al horno, a la plancha o al vapor con una patata pequeña asada. Merienda Una pieza de fruta y cereales integrales con leche de avena.

Una pieza de fruta y cereales integrales con leche de avena. Cena. Ensalada de tomate y sardinitas.

JUEVES

Desayuno. Una pieza de fruta de temporada, infusión y una tostada con aceite de oliva virgen, tomate triturado y/o jamón bajo en sal.

Una pieza de fruta de temporada, infusión y una tostada con aceite de oliva virgen, tomate triturado y/o jamón bajo en sal. Media mañana. Fruta, frutos secos crudos y un vaso de leche de avena.

Fruta, frutos secos crudos y un vaso de leche de avena. Comida. Crema de calabacín y gallo a la plancha.

Crema de calabacín y gallo a la plancha. Merienda Yogurt, una infusión y dos galletas integrales.

Yogurt, una infusión y dos galletas integrales. Cena. Menestra de verduras y filete de pollo a la plancha.

VIERNES

Desayuno. Una pieza de fruta de temporada y un tazón de leche de avena con cereales integrales.

Una pieza de fruta de temporada y un tazón de leche de avena con cereales integrales. Media mañana. Un yogurt, una infusión y un par de galletas integrales.

Un yogurt, una infusión y un par de galletas integrales. Comida. Legumbres con cereales (arroz integral) y una ensalada de hoja verde con queso de Burgos.

Legumbres con cereales (arroz integral) y una ensalada de hoja verde con queso de Burgos. Merienda Un zumo de naranja, una pieza de fruta y un puñadito de nueces.

Un zumo de naranja, una pieza de fruta y un puñadito de nueces. Cena. Salmorejo con huevo cocido y jamón.

SÁBADO

Desayuno. Una pieza de fruta de temporada, un yogurt con frutos rojos y una tostada integral con aceite de oliva virgen extra.

Una pieza de fruta de temporada, un yogurt con frutos rojos y una tostada integral con aceite de oliva virgen extra. Media mañana. Fruta, un puñadito de frutos secos crudos y un vaso de leche de avena.

Fruta, un puñadito de frutos secos crudos y un vaso de leche de avena. Comida. Judías verdes rehogadas con ajito y pollo asado.

Judías verdes rehogadas con ajito y pollo asado. Merienda Un zumo de naranja y crudités de zanahoria con humus.

Un zumo de naranja y crudités de zanahoria con humus. Cena. Ensalada de pimientos rojos asados y caballa.

DOMINGO