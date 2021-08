Detox para depurar el cuerpo tras los excesos del verano

Los resultados de la constancia y los hábitos saludables que hemos mantenido durante el año para llegar a punto a los meses más deseados, los de verano, pueden ser en vano si nos entregamos durante los mismos a los excesos, la falta de ejercicio y a los cambios de rutina. Pero septiembre, a la vuelta de la esquina, nos pone de nuevo en la casilla de salida para recrodarnos que llegado la hora de enmendar los 'errores' y volver al camino de la vida saludable. Empezar por una dieta detox, nos ayudará a perder los kg de más pero también a limpiar el organismo de las toxinas y las grasas acumuladas.

Se cree que el organismo tiene la capacidad de autodepurarse, ahora bien, se autodepura de toxinas presentes de manera natural en los alimentos pero no está diseñado para obligarle a procesar medicamentos, aditivos artificiales, alimentos ultraprocesados y toneladas de azúcares, por lo que después de épocas de excesos puede resultar interesante hacer una limpieza del organismo o al menos darle un respiro digestivo de entre 10-20 días.

En este contexto, es importante tener en cuenta que los milagros no existen y que algunos atajos pueden resultar de poca ayuda para conseguir los objetivo. En primer lugar, olvida los planes a base de zumos, porque no son nada saludables, y céntrate en comer alimentos ricos en fibra que contengan mucha agua. El objetivo es llevar a cabo una dieta hipocalórica (sin pasarse), baja en grasas, sin descuidar ácidos grasos esenciales y proteínas y que contengan vegetales amargos y sustancias ricas en azufre y taurina. Tampoco recurras a una dieta excesivamente restrictiva, no potenciará ningún beneficio ni te servirá para conseguir resultados duraderos.

TRUCOS

Tres a cinco comidas al día

Ingerir alimentos de manera constante a lo largo del día en forma de tres a cinco comidas cada 3/4 horas favorece unos niveles estables de glucemia (glucosa en sangre). Además, de esta manera evitaremos los atracones o los excesos en una de ellas o el picoteo entre horas que tiende a ingerir alimentos poco saludables. Mantener el cuerpo está en constante funcionamiento, sin generar reservas por la falta de nutrientes, es la mejor forma de sentirse saciado y, en consecuencia, de no pecar a deshoras.

Aumenta el consumo de hortalizas y verduras

Si perteneces a ese grupo de personas a las que comer cinco raciones de fruta y verdura se le hace cuesta arriba, prueba a mezclar estos alimentos en ensalada y acompáñalos como guarnición de platos de proteína como carne o pescado. Lo ideal es hacerlo en el almuerzo y en la cena. Sus beneficios incluyen incorporar potasio y fibra, algo básico en un plan detox.

Hidrátate

Hidratarse a lo largo del día es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. El agua es el elemento detox por antonomasia. Bebiendo agua ayudaremos a eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita y, a su vez, esto nos proporcionará múltiples beneficios (mayor concentración, reducción de dolores de cabeza, pérdida de peso, mejora del tránsito intestinal...).

Cuando el cuerpo está en los niveles óptimos de hidratación es más fácil adelgazar. Las toxinas se eliminan con más facilidad y nos aporta las dosis necesarias de minerales. Beber una media de dos litros de agua también puede ser bastante duro para algunos.

Grasas y azúcares saludables

Los frutos secos son un superalimento. Su gran contenido en nutrientes y vitaminas los convierten en la opción perfecta e indispensable en cualquier dieta alimenticia. Fuente de proteínas, oligoelementos, ácidos grasos omega 3 y vitaminas del grupo B y E, son un básico en toda dieta equilibrada. Sin embargo, se aconseja su consumo en dosis moderadas (no más de un puñado al día), ya que es un alimento con alto contenido energético por su escaso contenido en agua (inferior al 50%).

Asimismo, nuestro cuerpo necesita azúcar por naturaleza, por lo que sólo hay que aprender a escucharlo y darle la opción más natural posible. Huye de los alimentos industriales cargados de azúcares, de los procesados y los preparados. Sustituyelos por fruta y snacks como las pasas.

Ejercicio físico

La actividad física es muy importante a la hora de seguir un estilo de vida saludable y conseguir resultados completos. Si se ha mantenido el entrenamiento habitual, se puede seguir manteniendo éste aunque bajando la intensidad, pero, si hubo interrupción del entrenamiento, sería recomendable reanudarlo paulatinamente.Es recomendable huir de los hábitos sedentarios con actividades como salir a andar, nadar, dar un paseo en bicicleta o retomar la rutina de gym.