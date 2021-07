La relación entre la edad y la capacidad para perder peso

Probablemente desde muy joven te hayan dicho que tienes que cuidarte, llevar una alimentación equilibrada y hacer ejercicio, pues conforme nos vamos haciendo mayores, nuestro cuerpo no responde igual cuando nos proponemos quitarnos esos kilos de más. ¿Mito o realidad? ¿Es cierto que el metabolismo se ralentiza y no se logra perder peso con la misma facilidad?

En un estudio realizado en un Hospital de Reino Unido en el servicio de obesidad, ofrecido por el programa Warwickshire Institute for the Study of Diabetes, Endocrinology and Metabolism (WISDEM), la edad no afectó a la pérdida de peso, con resultados estadísticamente equivalentes para personas menores y mayores de 60 años.

Durante más de diez años los investigadores recabaron datos de un total de 242 pacientes. Para ello, dividieron el estudio en dos grupos: personas menores de 60 años y personas de 60 a 78 años. Los participantes del programa controlaron su peso con cambios en la dieta y más ejercicio, y los médicos personalizaron el programa para las necesidades de cada individuo. Asimismo, los investigadores tomaron medidas sobre el peso antes y después de participar en el programa WISDEM.

Todos los participantes tenían obesidad mórbida al principio, con medicaciones de IMC superiores a 40. Al final del estudio, mientras que el grupo de mayor edad pasó un poco menos de tiempo en el programa, la pérdida de peso en ambos grupos fue estadísticamente equivalente. Las personas del grupo mayor perdieron una media del 7,3% de su peso corporal, mientras que las del grupo de menores de 60 años perdieron un 6,9%.

El autor principal del estudio, el Doctor Thomas Barber, explicó que la pérdida de peso es importante a cualquier edad, pero, a medida que se envejece, es más probable que se desarrollen las comorbilidades de la obesidad relacionadas con el peso. Muchas de estas comorbilidades son similares a los efectos del envejecimiento, por lo que se podría argumentar que la relevancia de la pérdida de peso aumenta a medida que se envejece.

Los autores del estudio escribieron que la pérdida de peso podía ayudar a las personas mayores a abordar más de 50 comorbilidades comunes con la edad, como la diabetes, la osteoartritis y los trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad o la depresión.

Hay varias razones por las que las personas pueden descartar la pérdida de peso en las personas mayores. Según el Dr. Barber, estos piensan que la pérdida de peso no es relevante para las personas mayores y tienen conceptos erróneos sobre la capacidad reducida de las personas mayores para perder peso mediante la modificación de la dieta y un mayor ejercicio.

En este sentido, el estudio proporciona evidencia de que los programas de pérdida de peso administrados por profesionales médicos, en particular, tienen mucho valor.

''Las personas mayores pueden sentir que los servicios en los hospitales para la obesidad no son para ellos y, por eso, los proveedores de servicios y los legisladores deben apreciar la importancia de la pérdida de peso en las personas mayores con obesidad para el mantenimiento de la salud y el bienestar y la facilitación de un envejecimiento saludable'', concluye el Dr. Barber.