Los insectos más nutritivos y sabrosos para incluir en una dieta atlética

La comida es importante en el desempeño y las buenas rutinas de los atletas. Es por esta razón que los entrenadores deportivos de alto nivel son muy exigentes con la nutrición y los hábitos saludables. Los deportistas necesitan dos cosas básicas para mantener un buen rendimiento: el correcto funcionamiento del organismo y unos buenos músculos. Y en eso, la dieta tiene mucho que decir. Entre todos los macronutrientes necesarios, las proteínas cumplen un rol fundamental cuando haces deporte. De hecho, proveen el sustrato para un buen rendimiento en el ejercicio y para la adaptación al mismo.

Las fuentes de proteínas animales proporcionan todos los aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, mientras que las fuentes de proteínas vegetales no son tan completas. Esto no significa que los atletas necesariamente deben comer carne para obtener suficiente cantidad y calidad de proteína. En este sentido, hay una nueva corriente que está poniendóse de moda en los núcleos del fitness. Se trata de incluir insectos en la dieta, otra buena fuente de proteínas.

Los insectos comestibles han tomado gran importancia alrededor del mundo al ser clasificados como el alimento del futuro por sus grandes beneficios sustentables y nutricionales. Según los nutricionistas, los insectos comestibles cumplen los criterios para desarrollar estrategias nutricionales efectivas. De hecho, los nutrientes que contienen hacen posible mantener un nivel óptimo de energía durante los esfuerzos físicos ( los insectos contienen valores de entre 9,96 y 35,2 gramos de proteína por 100 g, en comparación con los 16,8 y 20,6 g de proteína por 100 g de carne).

Sin embargo, para lograr este resultado, se requiere el consumo regular de insectos comestible. Y quizá la idea de consumir insectos en el día a día puede resultar desagradable y provocarnos repulsa. Sin embargo, en determinadas culturas los insectos son un exquisito manjar. Y hay algunos que, a la par que nutritivos, son sabrosos. Os dejamos los preferidos y más consumidos.

INSECTOS MÁS SABROSOS Y NUTRITIVOS

1.Saltamontes

El saltamontes es un insecto de un importante valor nutricional y rico en proteínas, necesarias para la regeneración de los tejidos. Además, se trata de un alimento con vitaminas del complejo B, que funcionan como antioxidantes para prevenir el envejecimiento celular.

En 100 gramos encotramos 150 kcal, 19g de proteínas, 6 g de grasas y 5 de hidratos de carbono.

2.Grillos

Vistos de cierta forma, son un poco como gambas terrestres. Este tipo de insectos contiene tanta proteína como un filete de cerdo y tienen un alto nivel de nutrientes como el potasio; una bolsa de 100 gramos de grillos fritos equivale a 347 miligramos de potasio (según Eat This). Es solo 11 miligramos menos que 100 gramos de banana, a modo de comparación.

El potasio ayuda a bajar la presión arterial, y eso ayuda a evitar problemas cardiacos. El potasio también es bueno para bajar la hinchazón producida por el sodio de otros alimentos salados. Así que ya sabes, si tienes un apretón de hambre, unos grillos son más saludables que una bolsa de patatas fritas.

3. Hormigas

Las hormigas son un manjar avinagrado debido al ácido que segregan cuando se sienten amenazadas. Un plato consistente en 100 gramos de hormigas equivale a 14 gramos de proteínas y 6 miligramos de hierro; representan el 71% de la dosis diaria de hierro que necesita un hombre para permanecer sano.

Además, las hormigas negras, contienen los niveles más altos de polifenoles, de los cuales se conoce que podrían reducir el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares e incluso prevenir distintos tipos de cáncer por su alto valor antioxidante.

4.Gusanos de seda

Los gusanos de seda son un alimento de gran valor nutricional tienen un contenido total de proteínas y lípidos en peso seco del 55,6 y 32,2%, respectivamente. Además la proteína de la pupa del gusano de seda tiene altos niveles de aminoácidos esenciales como valina, metionina y fenilalanina.

Asimismo, la ingesta de gusanos de seda aporta el doble de grasa que el aceite de oliva.

5. Abejas

Las abejas cuentan con una cantidad considerable de vitaminas y aminoácidos para los humanos. Siendo la proteína de alta calidad lo que más llama la atención de las personas dedicadas a la actividad física. Mientras que para que los músculos las proteínas y si son de alta calidad, mucho mejor.