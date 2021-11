Dieta con alimentos que aumentan los niveles de testosterona de manera natural

La testosterona es.una esteroide natural, una hormona andrógena y se produce en los testículos y en los ovarios. La virilidad está asociada a esta hormona producida mayormente por los testículos. Pero más allá del plabo sexual, unos niveles correctos de testosterona mejoran la concentración, la memoria y la salud cardiovascular, entre otros beneficios. A partir de los 30, empieza a disminuir su proporción en la sangre, pero no te preocupes, te contamos una serie de métodos naturales para aumentar su segregación y mantenerla bien elevada.

Y como siempre, la alimentación se convierte en una aliada. Algunos alimentos ayudan a aumentar la testosterona, que unidos a un estilo de vida saludable, pueden mejorar nuestro bienestar general. Así, la alimentación puede ayudar también a mejorar la producción de testosterona, cosa que puede influir directamente no solo en la actividad sexual sino también en la calidad de los espermatozoides, en la fertilidad y en el incremento de la masa muscular.

DIETA CON ALIMENTOS QUE AUMENTAN LA TESTOSTERONA

1.HUEVOS

Los huevos son una fuente completa de aminoácidos y proteínas. Aunque pueden tener mala fama porque su consumo excesivo puede favorecer el incremento de colesterol malo, lo cierto es que es un alimento muy saludable. Además, los huevos incrementan la producción de testosterona gracias a las proteínas, las grasas omega y la vitamina D.

2.AGUACATE

El aguacate tiene unos componentes tan interesantes y nutritivos que es bueno para casi cualquier ámbito de la salud. Es rico en grasas insaturadas, presentes también en otros alimentos como el aceite de oliva, que se ha demostrado que son beneficiosas para la producción de testosterona

3. Ajo

El ajo actúa como una viagra natural. Según una investigación de la Albany College of Pharmacy (Estados Unidos), los sujetos de este estudio que comieron ajo mejoraron su presión arterial y su producción de óxido nítrico (NO). Parece ser que la combinación de ajo y vitamina C triplica los niveles de NO. Además, el ajo contiene alicina, un compuesto que reduce los niveles de la hormona del estrés cortisol y mejora la disponibilidad de la testosterona en el organismo.

4.Nueces

Contienen vitamina E, que algunos estudios relacionan con el aumento de la testosterona y, por tanto, de la libido, pero también selenio, un mineral fundamental que influye en los niveles de testosterona y mejora tanto la cantidad como la calidad de los espermatozoides

4. Espárragos

Los espárragos son alimentos muy nutritivos y sanos, además de ser considerados un alimento afrodisíaco. Contribuyen a la correcta producción de testosterona gracias al ácido fólico, la vitamina E y el potasio. Además, favorecen la liberación de histamina, que participa en la capacidad de alcanzar el orgasmo tanto en hombres como en mujeres.

5.Ostras

Ricas en zinc, un mineral directamente relacionado con la producción de esperma, las ostras son popularmente conocidas como el alimento afrodisíaco por excelencia. El zinc inhibe la aromatasa, encargada de transformar la testosterona en estrógenos