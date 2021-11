Qué alimentos evitar cuando tenemos altos los triglicéridos

Cuando hablamos de lípidos (o grasas) en sangre casi siempre pensamos en el colesterol. Sin embargo, acabas acabas de realizarte una analítica y los resultados muestran un índice alto de 'triglicéridos'. Quizá nunca le habías prestado atención a esto, pero debes saber que los triglicéridos representan el principal tipo de grasa que se encuentra en la sangre. No son malos, ya que nuestro cuerpo lo produce de manera habitual y los almacena en las células grasas para aportar energía al cuerpo entre comidas. Sin embargo, cuando comes, el cuerpo convierte todas las calorías que no necesites usar de inmediato en triglicéridos. En consecuencia, si ingieres regularmente más calorías de las que quemas, estas se liberaran en mayores proporciones de grasa de las que necesitas.

Es recomendable mantener sus niveles en rangos normales (por debajo de los 150 mg/dl), ya que los niveles altos se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y pancreatitis. Esto se debe a que ayudan al colesterol a depositarse en las arterias, las que como consecuencia se estrechan y endurecen, condición que incrementa el riesgo de un infarto cardiaco o ataque cerebral.

Los principales factores de riesgo para tener elevados los niveles de triglicéridos pueden ser la herencia genética, una dieta rica en grasas y azúcares o con un exceso de calorías, el consumo de alcohol, el sobrepeso, y el sedentarismo. Pero las mismas opciones de estilo de vida que promueven la salud en general también pueden ayudar a reducir los triglicéridos. Entre estas opciones,la alimentación es sin duda un factor clave.

Si tienes en cuenta los alimentos que debes evitar a la hora de planificar tus menús conseguirás equilibrar sus niveles y restaurar sus valores dentro de los límites sanos. Aquí te dejamos tu nueva lista negra de alimentos.

ALIMENTOS A EVITAR SI TIENES ALTOS LOS TRIGLICÉRIDOS

-Evitas las grasas saturadas (aquellas que se presentan en diversos productos de origen animal y vegetal)

Carnes (grasas)

Carnes procesadas (salchichas, jamón)

Productos lácteos enteros (mantequilla y crema o leches enteras)

Alimentos de origen vegetal (aceite de palma y aceite de coco)

Alimentos precocinados como patatas fritas, empanadillas, croquetas

-Evita azúcares simples (junto con el alcohol, aumentan la síntesis hepática de triglicéridos)

Bebidas azucaradas

Refrescos gaseosos

Helados

Fructosa y endulzantes

Suprimir el alcohol, tanto los destilados como los fermentados (vino y la cerveza)

-Hidratos de carbono refinados: hechos con harina blanca, aumentan en gran medida los niveles de triglicéridos.

El arroz blanco

Pan

Pasta

Si se consumen,controlar su ración. Siempre deben ser integrales, procurando tomarlos como acompañamiento en vez de cómo plato principal. Los más recomendables son: