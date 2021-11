Estos son los vasos de agua que debes beber al día según tu edad

El agua es una de las fuentes que posibilita la vida. De la salud, la juventud, y el equilibrio físico es la mayor aliada. Escuchar a tu cuerpo para darle la cantidad de líquido al día que necesita es esencial para mantenerlo hidratado y mantener fuertes y sanos huesos, articulaciones y otros tejidos sensibles. Pero, además, beber agua garantiza expulsar los desechos corporales mediante el sudor, la orina y la digestión. Por ello, no solo hay que beber agua cuando sentimos sed ya que entonces no beberíamos ni la mitad de lo necesario. Es importante tener en mente cuánto líquido tienes que ingerir para poder cumplir el objetivo. Pero, ¿cuál es el objetivo?,¿qué número de vasos de agua son los óptimos para garantizar un correcto funcionamiento del organismo?

Como es bien sabido la cantidad de agua que suele recomendarse tomar a diario es de un litro y medio, u ocho vasos grandes de agua al día, sin embargo esta cantidad variaría en función de la edad y condiciones fisiológicas de cada persona.

Cuántos vasos de agua deben beber los adultos

El Instituto Americano de Medicina (IOM) realizó un estudio y marcó ciertas pautas y recomendaciones en la ingesta de agua que varían en funcion de cada persona y su edad.

Los adultos deberán basar las cantidades de agua partiendo de los 2.5 litros diarios. Estos variarán según las señales que les dé su cuerpo, como la agitación, tolerancia al calor o disminución del apetito. La recomendación actual del IOM para los adultos con edad superior a los 19 años varía entre los hombres y las mujeres. Para el género masculino se recomiendan 13 vasos de agua al día, mientras que para las mujeres el número es de 9.

Cabe señalar que ambas cifras no se refieren exclusivamente a beber vasos de agua literalmente, sino a tomar ese número como referencia de cantidad total. Y es que aparte del agua que se pueda beber directamente, también ingerimos agua a través de otros alimentos como las frutas y los vegetales.

Por ello, una persona o adulto mayor debe tomar entre 6 a 8 vasos de líquidos al día, pero además del agua debe incluir en su dieta alimentos que incrementen su hidratación.

Cantidad en niños

Los niños suelen ser más vulnerables a los trastornos de temperatura porque su piel es más delgada, lo que facilita la eliminación de agua. Estar bien hidratado es crucial para un niño, pues esto influye en sus capacidades cognitivas. Niños de entre cuatro y ocho años deben tomar 1.6 litros de agua al día, unos cinco vasos al día.

Los niños de nueve a 13 años deben consumir 2.1 litros diarios. En tanto, las niñas deben tomar, como mínimo, 1.9 litros, entre siete y ocho vasos al día. A partir de los 14 años de edad, las mujeres deben ingerir alrededor de dos litros diarios. En el caso de los hombres, la cantidad aumenta hasta los 2.5 litros. Es decir, entre 8 y 11 vasos al día.

Mujeres embarazadas o en período de lactancia

Las mujeres embarazadas o en período de lactancia deben consumir 0.3 litros y 0.7 litros más, respectivamente. Es decir, hasta los 10 vasos si están embarazadas. En caso de estar en período de lactancia, la cantidad es de 13 vasos por jornada.

RECOMENDACIONES

Los que no consiguen llegar al mínimo recomendable no deben alarmarse, esto no compromete su salud. Pero sí que es cierto que a largo plazo el cuerpo lo nota y agradece todo lo que se le haya cuidado. Eso sí,es recomendable aumentar la ingesta de agua si se realizan esfuerzos físicos constantes, debido a que se llegan a perder más de dos litros de agua por hora.

Entre las ventajas de estar bien hidratado en la edad adulta están la disminución de las infecciones urinarias y virales como la gripe o la influenza; se mejora la digestión y se previene el estreñimiento, se lubrican las articulaciones y se previenen calambres, y se disminuye la producción de cálculos o piedras en el riñón.