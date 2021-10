Los mejores complementos de colágeno del mercado para rejuvenecer la piel

El cuerpo humano para su funcionamiento normal requiere de ciertos componentes, entre ellos el colágeno. El colágeno es una de las proteínas con mayor presencia en el organismo ya que supone más del 25 por ciento del total de las proteínas que lo componen.Además, está localizado en todos los tejidos que necesitan elasticidad, como por ejemplo: huesos, órganos, piel, cabello, músculos, vasos sanguíneos, los huesos, etc. Su función es fundamental para mantener fuertes, unidos y firmes esos tejidos que componen nuestra estructura, además de ajustar los niveles de glucosa en la sangre y estimula la producción de proteína y energía. En los últimos años ha ganado en popularidad como complemento alimenticio, suplemento deportivo natural y también como componente en productos para la piel y el cabello.

¿Y de dónde procede el colágeno? De dos sitios. Lo podemos sintetizar endógenamente y también lo podemos obtener de la dieta. Si elegimos la segunda opción, podemos obtenerlo a través de la dieta tradicional (pollo, pescado, carnes rojas, etc.) o los innumerables complementos alimenticios que podemos encontrar en la farmacia, y no solo en la farmacia, sino también en las tiendas de dietética, en parafarmacias y hasta en supermercados. Avanzamos que si es más apropiado para la piel, es imprescindible que lleve antioxidantes, como el resveratrol o la Coenzima Q10, además de vitaminas como la A, E, D y por supuesto C.

Con el paso de los años, la piel pierde elasticidad y firmeza, lo que puede dar lugar a la aparición de flacidez. El colágeno Tipo I es el más específico para la piel. A partir de los 25 años la producción endógena de colágeno comienza a disminuir, acentuándose este descenso a partir de los 40. Por eso, tomar estos complementos alimenticios de manera frecuente, ayuda a mantener una piel tersa, firme y con elasticidad.

MEJORES COMPLEMENTOS DE COLÁGENO PARA LA PIEL

1. El colágeno marino de Hivital 900 mg de péptidos de Colágeno Marino Hidrolizado del Tipo 1, 45 mg de Ácido Hialurónico puro, 30 mg de Coenzima Q10, 80 mg Vitamina. Los suplementos de colágeno de origen marino de Hivital Foods contienen, además, ácido hialurónico, coenzima Q10, vitamina C y zinc. Es necesario tomar dos cápsulas al día con cada comida.

Regenerador de tejidos con colágeno hidrolizado tipos 1 y 2. El magnesio, por su parte, es otro elemento indispensable del cuerpo, aunque tiene sus funciones específicas también complementa y potencia el efecto del colágeno.

Por ello, la unión de estos dos componentes se ha vuelto tan popular actualmente. El colágeno con magnesio,además, contribuye a la salud del tejido conectivo como la piel, cabello y uñas.Tomar de 6 a 9 comprimidos al día, repartidos en el desayuno y la cena.