Comer sano durante las fechas navideñas

Los excesos son un componente intrínseco de la época navideña. No se trata de ninguna exageración, ya que comer en abundancia y excedernos a la hora de sentarnos a la mesa, es una realidad más que latente. De hecho, este tipo de extralimitaciones son un sello tan característico de estas fechas que existen dietas exclusivas para comenzar justo tras el Día de Reyes, a fin de rebajar los kilos de más que se ganan durante estas semanas.

No te saltes comidas.

Ya sea que te encuentres en tu casa o decidas salir a tomar algo para celebrar el espíritu de unión tan característico de la Navidad, opta por respetar tus cinco comidas diarias, las recomendadas para una alimentación saludable. Puede que estes pagando los excesos del día anterior, especialmente si te encuentras de resaca o indigestado por abusar de la comida, pero ser consciente de que dejar de desayunar o cenar no nos ayudará puede ayudarte a mejorar este hábito. De esta forma, si divides tus comidas en cinco al día estás pueden ser más ligeras, incluso si no te apetece demasiado comer siempre puedes optar por algo más sano, como un reconfortante caldo.

Busca el equilibrio

En numerosas ocasiones no se basa tanto en lo que comemos sino en cuánto comemos. Buscar el equilibrio durante las fiestas navideñas es una de las bases de no pagar los excesos en forma de kilos de más. Es por ello que es inevitable darte un capricho estas navidades, pero piensa si es necesario esa tercera porción de roscón de reyes o esa cuarta chuleta. Seguramente la respuesta será no y lo agradezcas cuando no acabes el día con el clásico empacho. Otro truco muy útil es utilizar platos medianos y no repetir siempre que se pueda

Alcohol sí, pero con moderación

Beber con moderación es un hábito que debería tenerse en cualquier situación, pero en las fechas navideñas toma especial importancia puesto que beber acarrea una importante ingesta de calorías, algo que ya tenemos en demasía con la comida. Por ello, en estos días intenta moderar el consumo alcohólico, ya que esto también facilitará no tener resaca al día siguiente, algo que, sin duda, agradeceremos.

La actividad física es tu aliada

La Navidad también coincide con época de vacaciones de numerosos trabajadores y estudiantes, por lo que también es una época de relax y descanso. Sin embargo, también hay tiempo para fortalecer o implantar hábitos saludables, como realizar actividad física de manera constante. Si bien no es necesario machacarse en el gimnasio todos los días, si que puede ayudar a equilibrar los excesos alimentarios hechos tan sencillos como acudir a nuestros eventos andando en vez de coger el coche. La cuestión radica no tanto en la cantidad sino en establecer una rutina que permita equilibrar la balanza entre los excesos y la vida saludable.

Come con tranquilidad

Uno de los grandes problemas a la hora de controlar nuestra dieta o lo que ingerimos es la ansiedad por devorar todo lo que se encuentra a nuestro alcance. Por este motivo, masticar de manera consciente, con calma y disfrutar lo que comemos puede ayudarnos a no sobreexcedernos. De esta manera ayudaremos también a nuestro propio organismo a asimilar los nutrientes y vitaminas de los alimentos, ayudándonos a evitar empachos o indigestiones realmente pesadas