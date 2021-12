Platos que debes evitar estas Navidades si sigues una dieta Keto

Llegan los días grandes del invierno y, como todos los años, puede que los propósitos lleguen justos de tiempo a las fiestas. Tras el verano quizá te ha costado un poco arrancar y retomar los buenos hábitos, y has decidido empezar tu dieta justo unas semanas antes de Navidad. Si es así, no te alarmes, todo tiene solución y existen alternativas. Dependiendo de tu dieta, podrás excederte más o menos. Si tu caso es el de una dieta cetógenita, o Keto, te recomendamos evitar algunos platos para que no interfieran en tu proceso de cetosis. Y algunos de ellos, suelen ser típicos en las mesas navideñas. Te los detallamos.

PLATOS A EVITAR EN UNA DIETA KETO DURANTE ESTAS NAVIDADES

Frituras

La fritura es un método de cocción nada recomendable para quienes siguen una dieta cetogénica. Los platos que involucran frituras aportan calorías y grasas agregadas a los alimentos. Mucho menos si se trata de hidratos de carbono, uno de los macronutrientes prohibidos en la dieta keto.

Como alternativa, utiliza el horno o la plancha como métodos de cocción.

Azúcares (dulces navideños)

En estas fiestas hay muchas celebraciones y casi todas se hacen alrededor de una mesa llena de suculentos y apetitosos manjares. Entre ellos, el azúcar se lleva la palma. Chocolates, turrones, mantecados, roscón, chucherías...; además de todos los que llevan los platos procesados y sus salsas correspondientes.

Debes saber que todos estos caprichos los tienes que apartar de tu vista si quieres comprometerte con tu objetivo keto. Pero no solo si estás haciendo dieta, también debes reducirlos y no excederte aunque tu objetivo no sea adelgazar. Todos estos dulces poseen cantidades muy elevadas de azúcar y calorías, algo muy perjudicial para la salud en general.

Frutas deshidratadas

Las frutas son en general una buena fuente de hidratos, sobre todo, de azúcares naturales además de otros componentes beneficiosos para la salud. Y por ese mismo motivo, están prohibidas en la dieta cetogénica.

Más aún si hablamos de uno de los ingredientes estrella de las Navidades, las frutas deshidratadas. Del mismo modo que poseen una gran cantidad de beneficios y que son una alternativa saludable al dulce, su mayor concentración en hidratos y azúcares las convierten en un alimento a evitar.

Fiambres y embutidos

Las comidas navideñas suelen tener exceso de proteínas, pues muchos aperitivos están formados por alimentos proteicos con fiambres y/o mariscos. Técnicamente, los embutidos y las carnes curadas son aptos para el consumo para las personas que llevan una dieta keto, ya que son bajos en carbohidratos y altos en grasas y proteínas.

Sin embargo, los embutidos como los fiambres, concentran gran cantidad de grasas en su interior pudiendo poseer menos proteínas y muchas más grasas saturadas que un filete de carne propiamente dicho. Aunque no intervienen en la cetosis, se trata de opciones de mala calidad nutricional que en nada favorecen la salud del organismo.

Carnes muy grasas

El contenido graso también suele ser considerable al preparar aperitivos con salsa, caldos que a veces están bastante cargados, segundos bastante consistentes y postres aún más. Entre ellos, las carnes son un plato muy común.

Todas las carnes están incluidas a la dieta keto sin embargo las opciones ricas en grasas cómo pueden ser muslos y alas de pollo así como su piel o bien cortes muy grasos cómo son las costillas de ternera, cerdo u otras, son recomendables evitarlos en la dieta diaria.