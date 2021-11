Recetas de turrones caseros bajos en calorías para hacer más saludable la Navidad

La Navidad no seria nada sin sus grandes banquetes y sus tradicionales manjares. Se acerca una época en la que la que algunos todavía no han podido recuperar los hábitos saludables después del verano y ya se encuentran inmersos en una vorágine de turrones, mantecados, polvorones y un sinfín de platos que no ayudan en lo absoluto a mantener la línea. Pero si no quieres que la cuesta de enero se alargue hasta el próximo verano, puedes disfrutar la Navidad y de sus placeres elaborando algunos de sus 'snacks' de una manera saludable y menos calórica. Aquí te dejamos tres recetas de los turrones más famosos para que puedas elaborar su versión baja en calorías y sin azúcares.

Recetas de turrones caseros bajos en calorías

1. Turrón Suchard bajo en calorías

INGREDIENTES

200 gr de chocolate negro (85% o más)

1 cucharada de aceite de coco

1 cucharada de mantequilla de almendras (o de cacahuete o avellanas)

40 gr de mijo hinchado (puede ser quinoa, arroz, centeno... inflado)

40 gr de almendras tostadas

ELABORACIÓN Trocea el chocolate y ponlo a derretir al baño maría con la cucharada de aceite de coco (un cazo con agua y encima un bol con el chocolate). Puedes derretirlo también en el microondas pero con cuidado y abriendo de vez en cuando para darle unas vueltas. Añade la mantequilla de fruto seco, mezcla bien y deja que se temple. Cuando el chocolate esté casi frío, añade el mijo o el cereal inflado que hayas elegido y las almendras enteras. Es importante que el chocolate no esté demasiado caliente para que el cereal no se ablande y quede crujiente. Mezcla todo bien y vierte la mezcla en un molde. Si es de silicona mejor para poder desmoldarlo con facilidad. Mete el turrón a la nevera y déjalo toda la noche. Al día siguiente tendrás tu turrón listo. te aconsejo que lo saques mínimo 20 minutos a temperatura ambiente antes de comerlo, el sabor del chocolate será mucho mejor.

2.Turrón de chocolate negro

INGREDIENTES

- 100 gramos de chocolate negro (mínimo 70%)

- 190 gramos de calabaza ya cocinada al vapor (tiene que quedar blandita)

- 30 gramos de aceite de coco virgen

-Un puñadito de anacardos al natural

ELABORACIÓN

1.Derretimos el chocolate al baño maría junto con el aceite, mientras vamos aplastando la calabaza con la ayuda de un tenedor.

2.Mezclamos el chocolate ya fundido con la calabaza aplastada, añadimos unos anacardos al natural y ponemos la masa en un molde con un poco de aceite para que no se quede pegado.

3.Añadimos unos anacardos más, guardamos en el frigorífico toda la noche y listo, ya tenemos nuestro turrón de lo más sano, menos calórico que el tradicional y sin perder su sabor.

3. RECETA TURRÓN BLANDO SALUDABLE