Recetas saludables, sabrosas y saciantes para llevar en tupper al trabajo

Comer en el trabajo se traduce en la mayoría de ocasiones en comer rápido, poco variado, y puede que repetitivo y calórico. Comer fuera de casa es uno de los grandes retos cuando estamos a dieta, pero para esos días interminables de trabajo en los que no queda otra opción, lo mejor es acudir al tupper como aliado. Disfrutar de comidas sabrosas, sanas y saciantes (para no picar entre horas) es compatible con el tupper. En este caso se necesita cierta planificación y acostumbrarse al hábito. El objetivo no solo es adelgazar, también mantener un peso sano con hábitos saludables a largo plazo. Para empezar, aquí te dejamos las cinco primeras.

5 RECETAS SALUDABLES, SABROSAS Y SACIANTES PARA LLEVAR AL TRABAJO

1.Ensalada de garbanzos

Ingredientes: 200 gramos de garbanzos

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla

2 tomates

2 ramitas de perejil

3 cucharadas de aceite de oliva virgen

Sal

Pimienta Instrucciones: 1.Pon los garbanzos en remojo con agua durante unas 12 horas. Transcurrido el tiempo indicado, cuece los garbanzos en una olla a presión con agua abundante durante 50 minutos. Pasa por un colador y deja enfriar. 2.Pela los tomates, retira las semillas y córtalos en dados. Corta también los pimientos y la cebolla en dados de la misma medida. Pica las dos ramitas de perejil. 3.Mezcla los garbanzos con el tomate, los pimientos, la cebolla y el perejil picado. Aliña con aceite de oliva virgen, sal y pimienta. Sirve inmediatamente.

2. Remojón: ensalada de bacalao con naranja

Ingredientes:

300 gramos de bacalao desalado

1 naranja

Hojas variadas de lechuga

6 aceitunas negras

2 cucharadas de aceite de oliva virgen

Una pizca de sal Maldon

1 cucharadita de pimentón dulce

Instrucciones:

1. Pelamos la naranja quitándole la piel y la parte blanca que pueda quedar adherida y sacamos los gajos con ayuda de una puntilla. Reservamos en un bol con una cucharada de aceite.2. Por otro lado, limpiamos unas hojas de lechuga y las añadimos al bol de la naranja, reservándolas. Además, cortamos las aceitunas negras a lo largo y reservamos también.3. En una cazuelita con agua y sal, escalfamos durante 5-6 minutos el bacalao, a fuego medio. Cuando veamos que está hecho, lo sacamos a una fuente con ayuda de uan espumadera y dejamos enfriar un poco.4. Una vez el bacalao templado, se trocea o desmiga, a gusto.5. Para montar el plato se colocan primero los gajos de naranja, alternándolos con la carne del bacalao. Al lado se hace una pequeña montañita de lechugas, se colocan los trozos de olivas negras y espolvoreamos una cucharadita de pimentón por encima del plato. Finalmente aliñamos con una cucharada de aceite de oliva y sal Maldon.

3. Salmón al vapor con berenjenas

Ingredientes:

400 gramos de salmón noruego fresco

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

5 gotas de zumo de limón

2 hojas de hierbabuena

2 hojas de perejil

1 berenjenas

1 yogur griego

Sal

Instrucciones:

1. Cortar longitudinalmente y en lonchas finas las berenjenas. Cocinarlas en la plancha con un poquito de aceite de oliva virgen.

2.Partir los lomos de salmón en dos o tres trozos, hacer al vapor durante 2 minutos.3. Mezclar el yogur con 3 cucharadas de aceite, unas gotas de zumo de limón, la hierbabuena y el perejil picado. Salpimentar.4. Presentar las berenjenas con el salmón por encima y acompañar con la salsa.

4.Boniatos rellenos de quinoa y queso

Ingredientes:

1 Boniato

60 gr Quinoa cocida

30 gr Queso de cabra

Ajo granulado al gusto

Pimentón dulce al gusto

Pimentón picante al gusto

Comino molido al gusto

Pimienta negra molida al gusto

10 ml de aceite de oliva virgen extra

Queso parmesano, grana padano, manchego, emmental...

Albahaca al gusto

Limón opcional

Instrucciones:

1.recalentar el horno a 200ºC. Lavar bien los boniatos y cortar por la mitad con un buen cuchillo. Cocer al vapor durante unos 30-40 minutos o asar en una fuente engrasada ligeramente con el corte hacia abajo. Deben quedar tiernos, que se puedan atravesar con un cuchillo sin dificultad.

2.Cocinar la quinoa en el caso de no tenerla ya lista. Seguir las indicaciones del paquete, sin pasarnos de cocción para que no se deshaga del todo, y enjuagar bien. Mezclar con el queso y las especias.

3.Cuando los boniatos no quemen al tacto, sacar gran parte de la carne conservando la estructura de la piel, sin romperla. Añadir a la quinoa, salpimentar y agregar el aceite de oliva. Mezclar todo muy bien y rellenar los boniatos. Añadir queso al gusto y hornear con el gratinador hasta que se doren. Servir con tomillo fresco y un toque de limón, opcional.

5.Cuscús con pollo, calabaza y espinacas

Ingredientes:

100 Gramos Cuscús Cocido

1 Unidad Calabaza Usaremos una rodaja grande

1/4 Cucharada Pimentón

1/4 Cucharada Comino

1 pizca de canela

1 chorrito de vino blanco

1/2 Cucharada Salsa Picante Tabasco o similar

1 Cucharada Miel

150 Gramos Pechuga de Pollo Asada o cocida

1 manojo de espinacas frescas

1/2 Unidad Limón

1 pizca de pimienta Negra

1 pizca de sal Marina

1 chorrito de aceite de oliva Virgen Extra

Instrucciones: