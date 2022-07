Las recetas de comidas que te ayudarán a quemar el máximo número de calorías

Nuestros cuerpos queman calorías a través de un proceso llamado metabolismo. El metabolismo es cuando nuestros cuerpos convierten lo que hemos consumido (alimentos y bebidas) en energía. Las calorías de los alimentos y bebidas se combinan con oxígeno y liberan energía a nuestro cuerpo para su correcto funcionamiento. Nuestros cuerpos usan esta energía convertida para cada proceso, incluido el crecimiento y la reparación de células, para el transporte de sangre e incluso las tareas físicas que realizamos a diario, como respirar, caminar y hacer ejercicio. Incluso en una posición de descanso, como sentarse o dormir, estamos quemando calorías a través de lo que se llama tasa metabólica en reposo (RMR).

Para un gran porcentaje de personas, tener un metabolismo lento es una dificultad constante. Crea síntomas como antojos de azúcar, problemas digestivos como gases e hinchazón y niveles altos de azúcar en la sangre. Por lo general, los errores más comunes que conducen a un metabolismo lento son no tener suficiente ingesta calórica o ingerir calorías de alimentos procesados no naturales. Por ello, una buena alimentación que no requiera de grandes esfuerzos o que nos deje con hambre, resulta fundamental para quemar calorías extra.

Si está buscando aumentar su metabolismo y, como resultado, sentirte más saludable adelgazar de manera más rápida, hay muchas recetas deliciosas que pueden ayudarte en estos objetivos. A continuación, te dejamos tres comidas que todos los que buscan estos resultados deberían conocer.

RECETAS PARA QUEMAR CALORÍAS

Kelp Noodless con salmón al horno

El kelp es un alga que crece en las superficies marinas y que se caracteriza por su elevado contenido en micronutrientes; en concreto, es rico en yodo y en vitaminas del grupo B. La investigación está comenzando a demostrar que la fuente natural de fibra contenida en las algas marinas, llamada alginato, en realidad puede ayudar a perder peso porque actúa como un bloqueador de grasa en el intestino.

El salmón es una rica fuente de ácidos grasos omega 3 antiinflamatorios y una fuente magra de proteína. Obtener la cantidad adecuada de proteínas y grasas saludables ayuda a reducir los antojos.

Instrucciones:Prepare fideos de algas marinas cociéndolos de la misma manera que con la pasta. Mientras se cocinan los fideos, hornee una porción de salmón salvaje. Rocíe aceite de aguacate y jengibre recién rallado sobre el salmón y hornee a 375 ° F durante 15-20 minutos. En una cacerola o sartén de hierro fundido, saltee los espárragos y el calabacín hasta que estén dorados.

Avena con manzanas guisadas con canela

Esta receta contiene tres alimentos que estimulan el metabolismo: avena, canela y manzanas. La avena es una de las mejores fuentes de cereales integrales, que ayudan a quemar calorías debido a su alto contenido de fibra.

Asimismo, cuando se asocia la canela a una alimentación saludable y a la realización de actividad física puede favorecer la pérdida de peso, además de ser beneficioso para prevenir el síndrome metabólico, pues gracias a sus compuestos activos (cumarinas y compuestos fenólicos) posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e hipoglucémicas.

Las manzanas tienen un alto contenido de fibra soluble llamada pectina, que puede ayudar a controlar el peso, y la piel de una manzana contiene un compuesto llamado ácido ursólico, que puede ayudar a estimular el metabolismo y regular los niveles de azúcar en la sangre.

Instrucciones:Hierva agua en una olla ( (¼ de agua). Mientras el agua hierve, corta una manzana orgánica en pequeños cubos . Una vez picadas, echa las manzanas en un bol con canela y una pizca de sal marina del Himalaya.

Una vez que el agua haya hervido, agregue la avena y reduzca el fuego a medio alto. Ocasionalmente revuelva hasta que esté completamente cocido y el agua haya sido absorbida. En otra olla, agregue las manzanas y revuelva continuamente hasta que las manzanas se hayan ablandado. Una vez que todo se haya cocinado, apaga la estufa y agrega avena a un tazón y las manzanas encima.

Ensalada De Quinoa Con Remolacha, Cítricos Y Aguacate

La quinoa es una proteína completa, lo que significa que tiene una cadena completa de aminoácidos (bloques de construcción de proteínas) que son necesarios para el desarrollo muscular y la pérdida de grasa. También tiene una cantidad muy alta de betaína, que ayuda a aumentar el metabolismo.

Tanto la remolacha como los cítricos son bajos en calorías y altos en nutrientes y vitaminas como la vitamina C y el ácido fólico. Los aguacates tienen un alto contenido de fibra soluble, que puede ayudar a acelerar el metabolismo y equilibrar el azúcar en la sangre.

InstruccionesEn una ensaladera, agregue las verduras mixtas, la quinua cocida, las remolachas crudas y en rodajas o asadas, la naranja en rodajas y el aguacate en rodajas. Mezcle con aceite de oliva y jugo de limón.

Para asar las remolachas, pele la piel y córtelas en cubos y agréguelas a una bandeja para hornear forrada con pergamino. Rocíe con aceite de aguacate, sal y pimienta. Cubrir con papel aluminio y asar a 400° F durante 45-60 minutos. Las remolachas se cocinan cuando están suaves y fáciles de cortar.