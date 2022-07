La ameba 'come-cerebros' siembra el pánico en EE.UU, así es la letal enfermedad que provoca

No es la primera vez que salta la alarma por la 'Naegleria fowleri', más conocida como la 'ameba come cerebros', sobre todo en EE.UU. El año pasado, un niño de 6 años en Lake Jackson, Texas, murió después de contraer la grave enfermedad causada por la ameba comecerebros que se encontró en el agua de la fuente en la que el niño había jugado. También lo hizo otro niño en el estado de California. Hace unos días, un bañista que se encontraba en la playa del Parque Estatal Lake of Three Fires, en el estado de Iowa, ha contraído una infección por Naegleria fowleri. La letalidad de este parásito que habita en cuerpos cálidos de agua dulce, como lagos, ríos y aguas termales, es del 97%. Pero, ¿Cómo se desarrolla la enfermedad que provoca?

La ameba come-cerebros es un parásito que destruye el tejido cerebral y provoca una enfermedad denominada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). Entre 1962 y 2016 se infectaron en Estados Unidos 143 personas de la ameba ‘come cerebros’, de las que solo sobrevivieron cuatro.

Todos estos casos incendiaron todas las alertas acerca de las altas probabilidades que hay de encontrar este microbio en las aguas dulces, sobre todo cuando practicamos algún deporte acuático. El peligro es inminente, ya que a las personas al entrar en contacto con el agua y sobre todo cuando se sumergen permite que la ameba comecerebros ingrese directamente por la nariz y penetre el cerebro.

Según CBS News, el último hombre que ha desarrollado esta enfermedad está hospitalizado en cuidados intensivos y podría haberse contagiado en la propia zona de baño. "El cierre es una respuesta de precaución a una infección confirmada de Naegleria fowleri en un residente de Missouri con una posible exposición reciente mientras nadaba en la playa", aseguran las autoridades sanitarias.

¿Cómo se produce el contagio?

La Naegleria fowleri puede estar en cualquier parte del mundo, en cuerpos de agua dulce templada, geotermales, aguas residuales, piscinas mal mantenidas o fuentes de agua potable geotermal. La N. fowleri habita en los sedimentos depositados en el fondo, donde suele encontrar alimento.

Es menos probable que se encuentre en el agua cuando las temperaturas bajan y puede sobrevivir un tiempo en temperaturas más altas. Las personas no se pueden infectar por esta ameba al beber agua contaminada, sí puede resultar mortal si entra por la nariz.

La ameba migra al cerebro a lo largo del nervio olfatorio, a través de una placa ósea en el cráneo llamada placa cribiforme, donde llega al cerebro y comienza a destruir el tejido cerebral. Esto generalmente ocurre al nadar o a bucear en lugares de agua dulce templada, como lagos y ríos. Y también al beber agua del grifo o de fuentes públicas.

Para evitar que la ameba no llegue al cerebro a pesar de haber entrado por vía nasal, es necesario sonarse la nariz cuando el agua ha entrado o expulsar el agua lo más rápido posible.

Los síntomas

Los primeros síntomas de la ameba 'comecerebros' pueden confundirse con los de una gripe común, ya que suelen ser dolores de cabeza, fiebre, náuseas, congestión nasal o rigidez en la nuca.

Tres o cuatro días después de que empiecen a aparecer dichos síntomas, la persona afectada empeora y puede experimentar convulsiones, pérdida del equilibrio y del control corporal, delirios, confusión, comportamiento anormal e incluso coma irreversible.

Después del coma, en la gran mayoría de los casos, se produce finalmente la muerte por paro cardiorrespiratorio o edema pulmonar.