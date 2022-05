¿Puede mutar el virus de la 'viruela del mono' y volverse más contagioso? Hablan los expertos

Desde hace ya casi diez días, los contagios por el brote de 'viruela del mono' continúan su escalada incesante alrededor del mundo. Nuestro país, a la cabeza de los mismos (51 casos confirmados), comienza a tomar medidas preventivas y a lanzarse a la adquisición de vacunas y tratamientos que frenen una expansión que parece 'más alta de lo esperado'. Y es que la aparición creciente de este virus en países no endémicos en un breve periodo de tiempo, resulta un evento extraordinario que preocupa aún más por la experiencia previa que hemos sufrido con la pandemia.

En este sentido, y siendo expertos en mutaciones de un virus, muchos se preguntan si este ascenso se deberá en parte a si este virus, procedente de roedores y pequeños mamíferos, esté mutando a una versión más compleja y contagiosa. ¿Qué dicen los expertos?

Según indican desde La Razón, virólogos portugueses especializados en el rastreo de virus, han confirmado que la cepa que circula actualmente es muy similar a la que surgió en Gran Bretaña hace cuatro años, pero las muestras tomadas a algunos pacientes afectados por el nuevo brote sugieren que el virus ha recopilado 50 mutaciones adicionales.

La opinión de los expertos

No obstante, los especialistas están atentos a mutaciones preocupantes que podrían hacer que el virus sea más fácil de transmitir o grave. Por ahora, los expertos de la OMS no tienen evidencia de que este virus haya mutado, según comunicó este lunes el organismo internacional. Además, señalan que la enfermedad infecciosa, que es endémica en África Occidental y Central, no ha tendido a cambiar.

Según lo estudiado hasta la fecha, el virus tiene una capacidad de mutación baja y que el riesgo general al público es muy bajo y autolimitado. Pero, para tranquilidad de la población, la comunidad científica ha asegurado que seguirán investigándolo para comprender el origen de los casos y si algo ha cambiado en el virus.

Los más de 130 casos confirmados en Europa y América del Norte no han sido graves, explicó Maria van Kerkhove, responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS: ''Esta es una situación controlable''.

¿Posibilidad de una pandemia?

Por otro lado, para aquellos que se preguntan si esta enfermedad infecciosa puede suponer el desencadenante de la próxima pandemia, los expertos también son claros al respecto: no hay posibilidad de una pandemia. Es una enfermedad que conocemos bien, que sabemos su origen, cómo se transmite, y tenemos vacunas y antivirales para tratarla. No es el covid, del que no sabíamos nada.

Por tanto, el mayor miedo supondría que se convirtiera en una enfermedad endémica, aunque guardan la esperanza de que las vacunas ya disponibles y las que vendrán en el futuro más específicas, acaben con la enfermedad al igual que lo hicieron con su homóloga inicial.