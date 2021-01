Los antidepresivos no son eficaces para tratar el dolor de espalda y la artrosis

Los antidepresivos IRSN (siglas de inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina) ayudan a aliviar los síntomas de la depresión, como la irritabilidad y tristeza, pero algunos también se utilizan para los trastornos de ansiedad y dolor de los nervios. Ahora un estudio indica que estos y otos antidepresivos, no son eficaces para el dolor de espalda y la artrosis, a pesar de ser ampliamente utilizados para estas afecciones. el trabajo es una revisión de la evidencia existente hasta ahor que se ha publicado en The British Medical Journal. Los hallazgos, basados en la moderada evidencia disponible hasta ahora, muestran que para las personas con dolor de espalda los efectos fueron demasiado pequeños para valer la pena, si bien para la artrosis no se puede descartar un pequeño efecto beneficioso.

La mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan antidepresivos para el dolor de espalda a largo plazo (crónico) y la artrosis de cadera y rodilla, pero la evidencia que respalda su uso es incierta. Para abordar esta brecha de conocimiento, investigadores dirigidos por Giovanni Ferreira, de la Universidad de Sydney, se propusieron investigar la efectividad y seguridad de los antidepresivos para el dolor de espalda y la artrosis en comparación con el placebo.

Los resultados mostraron que los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN) redujeron el dolor de espalda después de tres meses. Pero el efecto fue pequeño. Los antidepresivos tricíclicos y los IRSN podrían reducir el dolor en las personas con ciática, pero la evidencia no fue lo suficientemente segura para sacar conclusiones firmes.